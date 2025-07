La DDR6 arrive bientôt dans nos PC : performances records et design ultra-compact

Alors que la DDR5 s’est enfin démocratisée dans nos PC fixes et portables, la prochaine version de mémoire DDR pointe déjà le bout de ses modules.

Si les spécifications du prochain standard ont été finalisées en 2024 par l’organisme JEDEC, il faudra encore quelques années pour que la DDR6 arrive dans nos machines.

En coulisse, les fabricants de mémoire s’activent pour accélérer le déploiement de la DDR6 pour très bientôt, même si le grand public devra encore attendre.

La DDR6 en 2027 pour les serveurs

Si on en croit le média Taïwanais CTEE (via Wccftech), la demande se fait déjà sentir pour la DDR6 auprès des clients serveurs et HPC (Calcul Haute Performance). Le trio de fabricants de mémoires Samsung, SK Hynix et Micron sont déjà à pied d’œuvre pour en accélérer la production.

À l’heure actuelle, le standard est en phase de test et de vérification, une étape cruciale qui sera finalisée en 2026. Les premières intégrations de la DDR6 seront possibles en 2027 dans les serveurs dans un premier temps.

Sans surprise, les fabricants de processeurs et GPGPU comme Intel, AMD et Nvidia seraient déjà en train de collaborer avec Samsung, Micron et SK Hynix pour anticiper le déploiement du nouveau standard dans leurs offres serveurs HPC et IA.

Nouveau format compact et vitesses records

Comme à chaque nouvelle version, la DDR6 promet un véritable bond en avant en termes de capacités, débits et bande passante. Le débit de basse passe ainsi à 8800 MT/s, légèrement plus que la valeur maximale de 8400 MT/s de la DDR5. Le débit maximal peut ainsi s’élever à 17 600 MT/s, une augmentation qui approche les 80% par rapport à la DDR5.

Caractéristique DDR5 DIMM DDR6 CAMM2 Débit JEDEC 4,800–8,800 MT/s 8,800–12,800 MT/s (DDR6) Débit maximal (OC) Jusqu’à 8,400 MT/s Jusqu’à 17,600 MT/s Bande passante/module 67.2 GB/s (DIMM 8,400) 134.4 GB/s Canaux/module 2 × 32 bits (dual) 4 × 16 bits (quad) Nombre de banques 32 64 Voltage de fonctionnement 1.1V ≤1.1V Correction d’erreur ECC Oui (modules serveur) ECC amélioré et étendu Capacité par module Jusqu’à 128Go (ou 512Go pro) Jusqu’à 256Go (voire plus) Année de lancement 2021 2026 attendue Format physique typique DIMM CAMM2 Dimensions 133.3×31.25mm, ép. 3–7mm 78mm long, 29.6–68mm large, ép. 2.85mm

Une autre fonctionnalité clé de l’adoption du format CAMM2 pour ces nouveaux modules. Plus compacts avec une bien meilleure densité, ils offrent ainsi une plus grande bande passante, à la fois pour les PC fixes et les PC portables.

À quand pour le grand public ?

Ce sont donc les serveurs qui profiteront en premier d’une prise en charge de la DDR6 en 2027. Si on se fie au calendrier de la DDR5, la grand public pourra en profiter peu de temps après avec la sortie des futures architectures processeurs Intel et AMD, très probablement Zen 7 et Razar Lake.

Comme pour la DDR5, la transition s’opérera sur plusieurs années alors que les tarifs de lancement seront clairement prohibitifs sur les premiers modules vendus dans le commerce.

On peut donc s’attendre à une adoption globale entre 2028 et 2029. Votre configuration DDR5 a donc encore quelques années devant elle.