Test du Nubia Z70 Ultra : le smartphone-surprise que l’on n’attendait pas

Nubia n’est pas le constructeur chinois le plus connu, malgré une belle lignée de smartphones performants à des prix très accessibles. Avec le Nubia Z70 Ultra, la marque déploie tout son savoir-faire pour proposer un produit qui pourrait bien devenir le dernier flagship killer de 2024 et premier de 2025 !

À l’image de Realme, qui a lancé son GT7 Pro moins de six mois après le GT6, le Nubia Z70 Ultra arrive peu de temps après le Z60 Ultra. La disponibilité en fin d’année du nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a bouleversé les agendas des constructeurs les plus agressifs, comme Asus avec son ROG Phone 9 Pro ou le Realme GT7 Pro. Ce processeur n’apporte pas seulement un nouveau niveau de puissance, il ouvre également la porte à davantage de fonctionnalités liées à l’IA et équipera probablement de futurs modèles haut de gamme du premier semestre 2024.

Le Nubia Z70 Ultra se positionne comme l’ultime flagship killer de 2024. La concurrence est rude, mais la marque promet une optimisation poussée du processeur et, surtout, des capacités photographiques haut de gamme, le tout pour seulement 749 euros ! De quoi donner de réelles sueurs froides aux modèles haut de gamme !

Fiche technique

Modèle Nubia Z70 Ultra Dimensions 77,1 mm x 164,3 mm x 8,6 mm Interface constructeur Nebula AIOS Taille de l’écran 6,85 pouces Définition 2688 x 1216 pixels Densité de pixels 430 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 64 Mp Capteur photo frontal 16 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 6150 mAh Poids 228 g Couleurs Noir, Jaune Fiche produit

Design : Un élégant monolithe noir

Nous retrouvons ici des lignes très proches de celles du Z60 Ultra, mais dans une version affinée et plus légère. Il conserve ses lignes franches et anguleuses, rappelant les Xperia des années 2010 : un élégant monolithe aux dimensions maîtrisées pour un mobile de 6,85 pouces (77,1 x 164,3 x 8,6 mm) et un poids de 228 g.

Cela dit, ce n’est pas une taille mannequin, et ses dimensions, assez proches de celles d’un Galaxy S24 Ultra, en font un produit qu’il faut souvent utiliser à deux mains.

La face avant est très épurée, avec un imposant écran de 6,85 pouces encadré par des bordures aussi fines qu’équilibrées. L’affichage occupe 89,7 % de la surface totale, un beau résultat. Comme vous pouvez le constater, il n’y a aucun poinçon apparent. La caméra, placée sous l’écran, n’est visible que lors de la prise de selfies, avec une jolie animation en prime.

Le dos est atypique, comme celui du Z60 Ultra, avec les deux tiers inférieurs totalement plats et lisses. Notez que cette surface est peu sensible aux traces de doigts, mais il faudra tout de même passer un chiffon régulièrement pour lui rendre son éclat.

Le premier tiers est occupé par le bloc optique, à la fois bien équipé et massif. Ce dernier se compose de l’objectif principal, cerclé de rouge et d’environ 3 mm d’épaisseur, accompagné à droite d’un flash LED. Juste en dessous se trouvent un objectif ultra grand-angle et un téléobjectif. L’ensemble, bien que massif, reste esthétique, avec une inspiration vintage de bon goût. La structure de ce bloc est très bien pensée : posé à plat, le mobile est parfaitement utilisable, même en interagissant sur toute la surface de l’écran.

Les tranches latérales regroupent l’ensemble des boutons physiques : sur la tranche droite, les boutons dédiés à la mise en marche (finement strié) et au volume, tandis que la tranche opposée affiche un discret interrupteur mécanique, également strié. Comme chez OnePlus, cet interrupteur permet de passer en mode silence ou de l’associer à une autre fonction, comme le lancement de l’appareil photo.

La tranche inférieure regroupe le port USB-C et le tiroir pour cartes nano SIM (deux SIM ou une SIM et une carte mémoire), tandis que la tranche supérieure intègre un émetteur infrarouge.

Le produit bénéficie d’un excellent niveau de fabrication, avec un assemblage impeccable et des matériaux de qualité, notamment de l’aluminium et du verre. Pas de Gorilla Glass ici, mais du Longxi Glass (génération 2), qui, sur le papier, est aussi résistant que le premier, tout en offrant une meilleure protection des bords. Le mobile est de plus certifié IP68 et IP69 !

Écran : bien calibré et lumineux à souhait

L’écran de 6,85 pouces du nubia Z70 Ultra est basé sur une dalle OLED 1,5 K (2688 x 1216 pixels) qui affiche une densité de pixels 430 ppp. Dire que l’affichage est d’une belle finesse est donc un euphémisme. En outre, cet écran propose un taux de rafraîchissement dynamique allant de 60 Hz à 144 Hz avec des paliers à 90 Hz et 120 Hz.

Nous avons testé les trois modes d’affichage proposés et nous nous sommes concentrés sur le mode Couleurs Normales. Ainsi, avec notre sonde et le logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, nous avons mesuré un Delta E de 3,33 contre 3 pour la valeur de référence.

La température des couleurs mesurée est de 6322 K, contre 6500 K pour la valeur de référence. Le calibrage est donc assez bon, avec une petite tendance à rendre les couleurs un brin plus chaudes qu’elles ne le devraient.

L’espace colorimétrique est assez généreux avec 131 % du sRGB, 88 % du DCI-P3 et 59 % du BT.2020.

En termes de luminosité, nous mesurons un maximum de 1488 nits en SDR. L’utilisation en plein soleil est donc confortable. En HDR, la luminosité atteint 1789 nits, pour un rendu des contenus HDR de bonne tenue, même en journée.

Logiciel

Nebula AIOS 1.0 est le nouveau logiciel de Nubia, ici associée à Android 15. Il se distingue principalement de la version précédente par l’ajout de fonctionnalités liées à l’IA.

Parmi elles, la traduction automatique, y compris pour les appels, est particulièrement notable. Ajoutez à cela des outils de retouche photo et une barre latérale intelligente qui s’adapte à vos usages.

Bon point : à la différence de certains concurrents, comme Oppo, toutes les fonctionnalités d’IA sont disponibles en français.

L’interface est épurée, très claire, et offre une belle palette d’options de personnalisation. Ce n’est pas aussi riche que ce que propose ColorOS, par exemple, mais il y a déjà de quoi faire.

N’oubliez pas de passer par le menu des Paramètres pour personnaliser l’interrupteur mécanique. De plus, la Game Bar est une mine de fonctionnalités pour optimiser son expérience gaming. Vous pouvez ajuster les performances (ce qui, comme nous le verrons plus bas, est globalement inutile ici), améliorer la connexion Wi-Fi, afficher le framerate, et bien plus encore. Les joueurs auront de quoi s’amuser.

En ce qui concerne la politique de mises à jour, le Z70 Ultra est garanti pour 3 années de mises à jour système, contre sept pour Google ou Samsung. Même Xiaomi, vilain petit canard en la matière, propose 4 ans de suivi sur son 14T Pro affiché au même tarif.

Performances

Après Asus et Realme, c’est donc au tour de Nubia d’intégrer le Snapdragon 8 Elite dans l’un de ses smartphones. Encore une fois, nous sommes bluffés par les résultats dans les benchmarks.

Même s’il reste en dessous du ROG Phone 9 Pro, qui se présente avant tout comme un smartphone gamer, ce Nubia est dans le Top 5 des plus puissants du moment.

Android, les applications, même l’encodage 4K, toutes ses fonctionnalités s’utilisent sans jamais voir l’ombre d’un ralentissement.

Les joueurs sont également invités à la fête avec un Fortnite qui, en mode graphique Épique, s’anime à 90 fps avec une stabilité remarquable.

Dans Call of Duty, les 120 fps en mode graphique moyen (seul réglage disponible pour ce framerate) nous font regretter que le 144 Hz ne soit pas proposé par le jeu. Même Genshin Impact, en mode graphique maximal, est comme un poisson dans l’eau avec un framerate stable à 60 fps.

Il est possible d’améliorer encore les performances en passant par l’assistant gaming. Toutefois, le gain sera minime et la consommation d’énergie sera plus importante.

Comme tous les derniers smartphones embarquant un Snapdragon 8 Elite, la chauffe est bien présente lors d’un usage intensif, principalement dans les jeux vidéo. Au bout d’une vingtaine de minutes, la puce dépasse les 55 °C et peut monter jusqu’à 75 °C, voire 99 °C.

Le bridage est là pour limiter les effets indésirables et atteint en moyenne une perte de 24 % de performances. Un chiffre important, et pourtant, même dans Genshin Impact, vous ne perdrez pas un FPS.

Notez toutefois que la chauffe rend l’usage un peu désagréable sur la durée, avec (en position paysage) une concentration de la chaleur au niveau des tranches, surtout celle de gauche, et du dos proche.

Photo : l’ultra grand-angle le trahit

Ce Nubia Z70 Ultra mise gros sur la photographie et se donne les moyens de ses ambitions avec un beau trio de capteurs :

Un capteur principal grand-angle de 50 Mpx avec une ouverture variable de f/1,59 à f/4,0 ;

Un capteur ultra grand-angle de 50 Mpx avec une ouverture de f/2,0 ;

Un téléobjectif 2,4x de 64 Mpx avec une ouverture de f/2,48.

La caméra frontale, quant à elle, embarque un capteur de 16 Mpx avec une ouverture de f/2,45.

Capteur principal

La fiche technique du bloc photo est alléchante et cohérente. Le capteur principal de 50 Mpx affiche une belle maîtrise de la luminosité. Les risques de surexposition sont faibles, ce qui permet de profiter d’un ciel détaillé.

Le piqué est satisfaisant, avec un beau rendu des détails et des textures. Cependant, en zoomant dans l’image, on constate un traitement numérique qui génère un léger grain, atténuant légèrement les détails. Nous avons apprécié la colorimétrie, riche, tout en restant relativement naturelle.

Capteur ultra-grand-angle

Le capteur ultra grand-angle propose un confortable 64 Mpx avec deux modes de prise de vue, par défaut 0,5x et 0,4x. Ce dernier est le plus performant, offrant des couleurs un peu plus naturelles, mais nous avons conservé le mode par défaut pour nos tests.

Bon point, les effets de distorsion sont limités, et si la colorimétrie paraît un peu pâle, elle reste agréable. En revanche, la gestion de la luminosité est perfectible quand la lumière baisse, même si, par beau temps, tout est parfaitement maîtrisé.

Ultra grand-angle Grand-angle

Dommage que Nubia n’ait pas mieux traité les détails. Cela reste acceptable sur un écran, mais peut sembler limité. Sans zoomer dans la photo, on remarque un contraste moins poussé et un lissage qui réduit la précision.

Téléobjectif

Le téléobjectif 2,4x offre d’excellents résultats. Comparé au mode grand-angle, il propose une gestion similaire de la luminosité et des contrastes. Cela produit des clichés avec un piqué agréable, et la perte de détail est très faible. Mieux encore, les éléments ciblés ressortent avec une précision accrue.

Grand-angle Zoom 2,4x

Cependant, cela pourrait être encore meilleur si le léger grain, déjà observé précédemment, n’était pas présent. La colorimétrie reste ici de très bonne qualité.

Zoom 2,4x Zoom 5x

Le zoom 5x reste exploitable, conservant les principales qualités du mode 2,4x. Cependant, un traitement un peu agressif commence à apparaître, gommant ou déformant légèrement certains détails. C’est dommage, car le capteur montre un excellent potentiel, comme le prouve la capture des lettres derrière le verre au centre de l’horloge.

Zoom 5x Zoom 10x

Le zoom x10x est encore utilisable dans d’excellentes conditions de lumière. Néanmoins, même dans ces cas, le bruit numérique devient plus visible.

Au-delà de 10x, la qualité décline nettement : définition, bruit numérique, détails gommés. Obtenir des clichés vraiment exploitables relève alors de la chance. Malgré cela, le Z70 Ultra se positionne dans la moyenne supérieure de son segment de prix.

Mode nuit

Sans atteindre la maestria d’un Pixel 9 Pro, ce Nubia Z70 Ultra démontre de belles capacités en photographie de nuit. Les clichés offrent un beau piqué, bien que le niveau de détails aurait été meilleur sans le léger grain, qui apporte néanmoins un certain charme tant qu’il reste modéré. Cependant, plus la luminosité diminue, plus ce grain devient visible.

La colorimétrie est agréable, légèrement flatteuse mais maîtrisée. Cette chaleur convient bien à la gestion des sources lumineuses, ici très bien traitées. On observe peu ou pas d’effet de flare, ce qui garantit des clichés cohérents et harmonieux.

Photo de jour Photo de nuit

Sur les photos ci-dessus, nous constatons que le passage du jour à la nuit n’entraîne pas une perte de détails excessive. Cependant, les éléments fins comme le texte de la plaque commémorative ou le feuillage en arrière-plan perdent en précision à cause d’un lissage numérique. Bien que le bruit numérique soit présent, nubia le contient efficacement.

Ultra grand-angle mode nuit Grand-angle mode nuit

L’ultra grand-angle nous a surpris, se montrant presque aussi performant de nuit que de jour. Bien que cela soit un peu exagéré, le rendu reste cohérent, avec une colorimétrie respectée, même légèrement flatteuse. Le niveau de détail est correct, mais des éléments comme le feuillage, visible en grand-angle, sont bien plus estompés en ultra grand-angle. Ici encore, la gestion des sources lumineuses limite efficacement les effets de flare.

Les zooms x2,4 et x5 tiennent encore la route en mode nuit. La perte de détails est perceptible mais reste modérée, avec une bonne gestion de la luminosité et de la colorimétrie, tant que l’éclairage ambiant est suffisant. Les autres niveaux de zoom, en revanche, sont inexploitables, en raison de la difficulté à viser la cible et d’un lissage beaucoup plus intense qu’en journée.

Mode portrait

Le mode portrait du Nubia Z70 Ultra est vraiment bon avec un détourage impeccable. Il faut vraiment avoir la chevelure foisonnante de la fille du testeur pour le mettre un peu dans l’embarras.

La colorimétrie est naturelle, carnation incluse. Les détals sont de bon ton, précis et biens définis tant que vous ne zoomez pas trop dans l’image bien sur. La barbe par exemple ou la texture pelucheuse ressortent très bien. Nous pouvons juste noter un petit risque de surexposition si vous ne faites pas attention les jours de luminosité intense.

Capteur selfie

La caméra frontale de 16 Mpx affiche une belle qualité. La colorimétrie est légèrement plus chaude qu’elle ne devrait l’être, ce qui impacte notamment la carnation. Cependant, nous observons un bon niveau de contraste et, surtout, de détails, comme les poils de barbe ou l’usure du cuir sur l’épaule droite. Et c’est sans compter de petits problèmes de bokeh.

Comme avec le capteur principal, nous apprécions le rendu des textures ainsi que la gestion de la lumière. Toutefois, nous remarquons une sorte de voile qui vient régulièrement affadir légèrement les clichés.

Audio :

Les deux haut-parleurs stéréo embarqués affichent une puissance mesurée et ont le bon goût de ne pas saturer.

Toutefois, le son manque de précision, et si les médiums bas sont bien traités, les plus hauts manquent de définition. Les basses sont discrètes, et l’ensemble permet d’écouter des podcasts ou un peu de musique, mais brancher un casque sera la meilleure chose que vous pourrez faire pour vos oreilles.

Réseau et communication :

Le Nubia Z70 Ultra est compatible avec les réseaux 4G et 5G. Il prend en charge toutes les bandes de fréquences utilisées en France.

En plus de cela, il offre une connectivité Wi-Fi 7, ainsi que la technologie NFC, le Bluetooth 5.4 et le GPS (GPS, Glonass, Galileo, Beidou).

Lors de nos tests, nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers lors des appels, aussi bien en émission qu’en réception.

Autonomie : l’endurance n’est pas un vain mot

Avec une batterie de 6150 mAh, Nubia se positionne ici dans la moyenne basse, surtout avec un écran aussi grand. Face à la surface d’affichage et à la puissance de son SoC, le Nubia Z70 Ultra affiche une autonomie honorable, mais loin de nous impressionner.

Ainsi, en mode normal, avec un usage mêlant réseaux sociaux, mails, consultation de textes, vidéos, écoute musicale et un peu de jeu vidéo, le mobile a tenu une petite douzaine d’heures. En usage intensif, nous sommes entre huit et neuf heures.

Il permet de visionner environ 18 heures de vidéo streaming 4K en continu et une petite huitaine d’heures avec un jeu vidéo 3D gourmand comme Fortnite. Ce produit gagnerait à être optimisé au niveau de l’autonomie, car cela reste un peu juste.

Il est donc possible de tenir une petite journée de travail, mais il faudra certainement le recharger si vous souhaitez tenir jusqu’au bout de la nuit.

Le smartphone est livré avec un chargeur de 80 W qui permet de passer de 0 à 100 % en environ 1h25. Il propose un mode Turbo qui offre une charge encore plus rapide : 36 % de batterie en 15 minutes et 70 % en 30 minutes.

Prix et disponibilité

Le Nubia Z70 Ultra est disponible en deux coloris (Noir ou Jaune) et en deux configurations :