On en sait encore plus sur l’intérieur de la Xiaomi SU7 : elle ne veut rien faire comme Tesla (ou presque)

Quelques semaines après sa révélation, la nouvelle Xiaomi SU7 nous donne de ses nouvelles. La berline électrique est encore en cours de développement et s'adonne actuellement à des tests hivernaux. Elle en profite également pour dévoiler des informations supplémentaires au sujet de son intérieur.

Si l’on vous parle de Xiaomi, vous pensez sans doute aux smartphones, et c’est tout à fait normal. En effet, ces derniers représentent pas moins de 57 % des ventes de l’entreprise, qui commercialise également des trottinettes électriques et toutes sortes d’appareils électroniques. Mais elle veut désormais voir encore plus grand.

Un intérieur ultra-techno

C’est ainsi qu’au mois de décembre dernier, la firme chinoise a levé le voile sur sa première voiture électrique, la SU7. Une berline haut de gamme, qui rivalise avec la Tesla Model S et la BYD Seal. Une présentation qui intervenait quelques semaines après une fuite sur le net montrant quelques photos officielles en avance. Et voilà qu’en ce début d’année, la firme nous donne des nouvelles de son auto.

Cette fois-ci, c’est pour nous parler plus en détail de son poste de conduite, qui avait déjà été montré un peu plus tôt. Nous avions donc déjà pu découvrir son grand écran central de 16,1 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que son affichage tête haute de 56 pouces. Cette fois-ci, le site chinois AutoHome nous donne de nouvelles informations sur la conception de cet intérieur.

Les designers de la marque ont souhaité concevoir un poste de conduite tourné vers le conducteur, avec une ergonomie soignée. Au contraire de chez Tesla, nous retrouvons de nombreuses commandes physiques afin de faciliter l’accès aux fonctions les plus importantes. Une bonne chose, alors que l’on sait que le tout tactile peut être dangereux lors de la conduite. Ce qui avait été confirmé par une étude menée par une revue suédoise. On ne peut que constater, en revanche, qu’elle s’inspire de Tesla avec son grand écran central.

Xiaomi propose d’ailleurs même la possibilité d’ajouter des boutons supplémentaires sous l’écran, grâce à un élément pouvant se clipser. Mais ce n’est pas tout, car le dessin même de l’habitacle a été conçu pour optimiser le confort du conducteur, avec une position qui se veut la plus naturelle possible. Le tout avec un design moderne qui demeure assez conventionnel.

Confort et technologie

Le dessin des sièges a également fait l’objet d’un travail particulier de la part des équipes de la marque, alors qu’ils bénéficient d’une assise rembourrée avec 15 millimètres de mousse à mémoire de forme. Le volant a également été conçu pour être le plus pratique possible, en intégrant plusieurs fonctionnalités et affichant un diamètre relativement contenu pour une meilleure prise en main. Un essai ultérieur nous permettra de nous faire un avis sur ce dernier.

Il faudra encore patienter encore un peu avant de connaître tous les équipements technologiques de la berline électrique. On sait cependant déjà que cette dernière se dotera d’un système d’info-divertissement baptisé HyperOS, qui fonctionne grâce à la puce Snapdragon 8295. Il sera compatible avec les mises à jour OTA (over the air) à distance. L’habitabilité devrait quant à elle être au rendez-vous, avec un empattement affiché à trois mètres. Le volume de coffre n’est de son côté pas encore connu.

Le site Car News China nous informe également que Xiaomi est actuellement en train de tester sa nouvelle SU7 dans des conditions hivernales extrêmes. La berline mise à l’épreuve sous la neige au nord de la Chine, sous des températures tournant autour des -33 degrés. Le constructeur souhaite en effet faire partie des plus performants dans le domaine de la gestion d’énergie en hiver. Pour l’heure, c’est une autre voiture venue de l’Empire du Milieu qui s’en sort le mieux, à savoir la HiPhi Z.

On le sait, l’autonomie d’une voiture électrique fond très rapidement lorsque le froid arrive, tandis que la recharge est également plus lente. Certains modèles s’en sortent cependant mieux que d’autres, comme la Tesla Model S qui reste l’une des références sur le marché. Et ce même si la firme vient d’être dépassée par BYD.