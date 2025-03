Dévoilée en fin d’année 2023, la nouvelle Xiaomi SU7 n’est vendue qu’en Chine pour le moment. Mais la nouvelle voiture électrique pourrait faire le chemin jusqu’en Europe à partir de 2027 selon le constructeur.

Si Apple a renoncé à son projet de voiture électrique, d’autres entreprises de la tech se sont lancées dans ce domaine. C’est par exemple le cas de Huawei, qui a participé à la création de plusieurs marques et qui apporte son expertise sur plusieurs sujets. Mais on pense aussi à Xiaomi, qui a quant à lui décidé de vendre des autos en son nom.

Une arrivée prochaine en Europe

C’est ainsi que la firme basée à Pékin a levé le voile à la fin de l’année 2023 sur sa toute première voiture électrique. Il s’agit d’une berline, qui porte le nom de SU7 et dont la commercialisation a démarré début 2024. Aujourd’hui, elle rencontre un succès démentiel, avec pas moins de 20 000 livraisons enregistrées rien qu’au mois de février 2025. Au total, ce sont plus de 180 000 exemplaires qui ont déjà été vendus en un an à peine.

Des chiffres d’autant plus impressionnants que la nouvelle Xiaomi SU7 n’est pour le moment commercialisée qu’en Chine. Cependant, cela devrait bientôt finir par changer. Car le constructeur envisage très sérieusement d’exporter sa berline à succès dans le reste du monde, et notamment en Europe. Et on sait désormais à peu près quand. Le président du groupe chinois, William Lu s’est récemment exprimé à ce sujet. Relayé par le site CNEVPost, ce dernier a donné une date pour la vente de la voiture à l’international.

Xiaomi SU7 Ultra

Selon l’homme d’affaires, Xiaomi prévoit de commercialiser sa SU7 dans d’autres marchés que l’Empire du Milieu à partir de 2027. Il faut savoir que c’est la première fois que le constructeur donne une timeline aussi précise, alors qu’il n’avait jusqu’à présent jamais communiqué sur une date. Ce dernier est d’ailleurs présent au MWC qui se tient en ce moment à Barcelone avec sa nouvelle SU7 Ultra. Nous avons pu découvrir la berline ultra performante, dont les commandes viennent d’ouvrir.

Il faudra cependant faire preuve d’encore un peu de patience avant de la voir rouler sur nos routes. Et ce même si elle avait déjà fait quelques tours de roues sur le Nürburgring, battant par la même occasion le record de Porsche. Car en premier lieu, William Lu affirme qu’il va d’abord visiter les marchés automobiles de plusieurs pays européens. Une étape indispensable afin de vérifier les performances des constructeurs chinois dans ces derniers. On ne sait en revanche pas lesquels seront visés pour le moment.

Bientôt en France ?

La France n’a pas encore été évoquée, mais il est fort probable qu’elle fasse partie des pays dans laquelle une commercialisation est envisagée. Et ce alors que la SU7 avait fait le voyage jusqu’à Paris pendant une semaine au cours de l’été 2024. De quoi prendre subtilement la température auprès des clients ? Sans aucun doute. Mais l’Hexagone pourrait ne pas être servi en premier, au profit de la Russie. Et pour cause, Xiaomi aurait signé un partenariat avec une une entreprise spécialisée dans la vente de voitures à l’étranger.

Et Moscou pourrait être en haut de la liste, même si l’Europe pourrait suivre juste après. Ainsi, Xiaomi pourrait espérer rivaliser avec Tesla, qu’il a déjà battu en Chine grâce aux ventes de sa berline. Pourtant, rien n’était gagné, comme le rappelle William Lu. Ce dernier explique qu’ « après chaque présentation des résultats, lors des discussions avec les investisseurs, ces derniers avaient tendance à penser que Xiaomi était arrivé trop tard sur le marché des véhicules électriques et avait manqué le moment opportun ».

Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

Or, les chiffres ont prouvé que l’entreprise a eu raison, même si certains experts craignaient que le lancement de la SU7 lui fasse du mal. C’est loin d’être le cas, au contraire. A tel point désormais que la firme prépare le lancement de son second modèle, qui prend cette fois-ci la forme d’un SUV électrique baptisé YU7. Celui-ci se déclinera en deux versions à deux ou quatre roues motrices et il chassera sur les terres de la Tesla Model Y.