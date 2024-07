La voiture électrique de Xiaomi arrive à Paris pour une semaine seulement : où et quand la voir ?

La voiture électrique de Xiaomi, la SU7, est exhibée à Paris, avec deux véhicules exposés dans le centre de la capitale à l'occasion d'une exposition organisée par la marque chinoise. Du 23 au 30 juillet 2024, venez découvrir la Xiaomi SU7 dans le 3ème arrondissement de Paris.

La voiture électrique de Xiaomi, nommée la SU7, est exceptionnelle à plus d’un titre. Son rapport qualité / prix est impressionnant (du moins sur le papier). Encore plus impressionnant quand on sait que Xiaomi est une jeune entreprise, qui a vu le jour en 2010 et qui n’a jamais produit une seule voiture auparavant. Nous avons eu l’occasion d’aller en Chine visiter l’usine la semaine passée, et également récolter des informations très intéressantes sur l’auto.

Mais si la Xiaomi SU7 ne devrait jamais être vendue en Europe, le constructeur automobile veut quand même faire parler de lui en France. C’est pour cette raison que Xiaomi a organisé une exposition baptisée « Chuanmen. Passez chez nous » pour dévoiler « sa vision Human x Car x Home » comme on peut le lire dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Dans la pratique, il sera possible de voir la Xiaomi SU7, qui devrait être montrée en deux coloris différents. Mais ce n’est pas tout, car Xiaomi est aussi venu avec d’autres produits technologiques. Afin de pouvoir montrer que la voiture est finalement une partie de l’écosystème plus global développé par Xiaomi.

Du 23 au 30 juillet à Paris

L’idée est de pouvoir découvrir comment s’intègre la voiture dans cet écosystème. L’un des exemples qui pourrait être montré est par exemple le réglage de la température de la climatisation de la maison directement depuis l’écran de la voiture. Sachant que Xiaomi vend plusieurs centaines de produits différents en Chine (dont des frigos, machines à laver, auto-cuiseurs, etc.), les possibilités sont presque infinies.

L’exposition se tient au 7 rue Bailly à Paris (3ème arrondissement), les 23, 24, 25 et 26 juillet de 10h à 18h, mais aussi les 29 et 30 juillet de 10h à 20h. L’entrée est libre et gratuite, avec une visite d’environ 45 minutes.