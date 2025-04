« Quoi qu’il arrive, Xiaomi ne se dérobera pas », accident mortel avec la SU7, Lei Jun sort du silence

La Xiaomi SU7, fierté électrique de la marque chinoise, est au cœur d’un drame. Après un crash mortel, Lei Jun, PDG de Xiaomi, prend la parole et assure que l’entreprise ira jusqu’au bout pour faire la lumière sur cette tragédie.

La Xiaomi SU7, cette berline électrique qui a fait sensation avec ses performances et son design, traverse une épreuve inattendue.

Ce 29 mars 2025, sur l’autoroute Dezhou-Shangrao dans la province d’Anhui en Chine, un accident à haute vitesse a coûté la vie à trois jeunes filles. L’événement, rapporté par CarNewsChina et IT Home, a poussé Lei Jun, fondateur et CEO de Xiaomi, à s’exprimer publiquement le 1er avril sur Weibo, le réseau social chinois.

Dans son message, Lei Jun ne cache pas son émotion. Il parle d’une « douleur insupportable » pour les familles et exprime ses condoléances au nom de toute l’entreprise. Mais il ne s’arrête pas là : il annonce que Xiaomi a réagi vite.

Dès le lendemain du drame, une équipe spéciale s’est rendue sur place, et le 31 mars, les données du véhicule ont été transmises à la police. UPour le moment, l’enquête est encore en cours et que beaucoup de questions restent sans réponse.

Un crash qui pose des questions techniques

Revenons sur les faits. Ce soir-là, vers 22h44, la SU7 roulait à 116 km/h en mode semi-autonome – un système qui aide à la conduite mais ne remplace pas totalement le conducteur. Pendant 10 minutes, tout semblait normal, jusqu’à ce qu’une alerte demande au conducteur de remettre les mains sur le volant. Peu après, une zone de travaux se profile à l’horizon. Le système détecte un obstacle, ralentit légèrement, et le conducteur reprend les commandes. Mais malgré un freinage et une tentative d’évitement, la voiture percute un poteau à 97 km/h. Et là, tout bascule : la berline prend feu.

Ce qui choque encore plus, c’est ce qui suit l’impact. Les portes, à ouverture électronique comme sur certaines Tesla, ne se déverrouillent pas. Pourtant, Xiaomi avait prévu un plan B : un loquet mécanique caché dans la contreporte.

Problème ? Le propriétaire n’était pas à bord, et les occupants, peut-être novices avec la voiture, ignoraient probablement cette astuce. Résultat : impossible de sortir, même si le choc leur avait laissé une chance de s’en tirer.

Une tragédie évitable ?

Ce drame soulève des questions brûlantes. D’abord, sur la conduite semi-autonome. Ces systèmes, aussi avancés soient-ils, ne sont pas infaillibles. Ici, la SU7 n’a ralenti que de 20 km/h avant l’impact. Pourquoi pas un freinage d’urgence plus franc ? L’enquête devra le dire. Ensuite, il y a la responsabilité du conducteur. Alerté une première fois, il n’a repris le volant qu’au dernier moment. Un manque d’attention ? Une confiance excessive dans la technologie ? Là encore, les données de la voiture, analysées par la police avec l’aide de Xiaomi, apporteront peut-être des réponses.

Lei Jun, lui, ne se défile pas. « Quoi qu’il arrive, Xiaomi ne se dérobera pas », promet-il sur Weibo. Le patron de Xiaomi veut contraster avec le silence de certaines marques face à des scandales. Il assure que son équipe continuera de collaborer avec les autorités et de suivre l’affaire de près, tout en écoutant les critiques du public.