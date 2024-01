Elon Musk aurait consommé des drogues illégales : un cocktail dangereux pour l’avenir de Tesla et SpaceX

On va faire comme si on était surpris… LSD, cocaïne, ecstasy : Elon Musk aurait consommé des drogues illégales, ce qui inquiète entre autres les dirigeants de Tesla et SpaceX. C'est ce que rapporte le Wall Street Journal dans une enquête bien détaillée.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe : Elon Musk, l’entrepreneur milliardaire derrière Tesla et SpaceX, serait impliqué dans la consommation de substances illégales telles que le LSD, la cocaïne et l’ecstasy. C’est du moins ce que rapporte une enquête fouillée du Wall Street Journal.

Auparavant perçu comme un génie excentrique aux prises avec le stress et le manque de sommeil, Elon Musk est maintenant au cœur d’une controverse qui pourrait bien avoir des répercussions au-delà de sa personne. Des membres influents des conseils d’administration de Tesla et SpaceX commencent à se dire que ses frasques pourraient bien venir de ses virées sous drogues.

Un problème pour ses entreprises

La consommation présumée de drogues par Elon Musk n’est pas seulement un problème personnel. Elle représente un risque potentiel pour sa santé, sa fortune et la stabilité des entreprises qu’il dirige.

Selon les témoignages recueillis par le Wall Street Journal, Elon Musk aurait consommé ces drogues lors de soirées privées, un comportement qui, s’il était avéré, pourrait non seulement nuire à sa santé, mais aussi menacer la stabilité et l’avenir des milliers d’emplois liés à ses entreprises. Le cas de la kétamine, notamment, est préoccupant. Utilisée en médecine, mais aussi récréativement, cette substance pourrait avoir des effets imprévisibles sur le jugement et les capacités de décision.

De plus, toute consommation illégale avérée pourrait violer les directives fédérales américaines et menacer les contrats gouvernementaux de SpaceX. On parle ici de contrats de plusieurs milliards de dollars nécessaires au fonctionnement de SpaceX.

Les ramifications de cette affaire dépassent les seuls aspects de santé et de bien-être personnel. Linda Johnson Rice, membre du conseil d’administration de Tesla, a même décidé de ne pas se représenter en 2019, en partie à cause des préoccupations suscitées par le comportement de Elon Musk. Bien que les discussions au sein du conseil d’administration de Tesla aient abordé cette question, rien n’a été officiellement enregistré dans les procès-verbaux des réunions.

Par ailleurs, l’incident du tweet de Elon Musk en 2018 concernant la privatisation de Tesla, qui a entraîné une enquête de la SEC et sa démission forcée de la présidence, renforce les inquiétudes quant à l’impact potentiel de la consommation de drogues sur ses décisions stratégiques.

Ces révélations, si elles sont — un jour — confirmées, pourraient avoir des conséquences importantes pour Elon Musk et les entreprises qu’il dirige.