Tesla « espionne » encore un peu plus les conducteurs, mais c’est pour leur bien

La caméra intérieure des Tesla s'offre une nouvelle fonction très attendue qui surveille un peu plus le conducteur. Mais avec toujours un but sécuritaire !

Cela fait partie des petits accessoires pour lesquels les nouveaux possesseurs de Tesla optent souvent. On ne parle pas ici des plateaux de rangements qui permettent de compartimenter les espaces intégrés à la console centrale. Ni d’une plage arrière enfin digne de ce nom, pratique, pour ceux qui roulent en Model Y. Non, d’un tout petit bout de plastique qui permet d’obstruer quand on le souhaite la caméra intérieure des modèles.

Si beaucoup de conducteurs semblent avoir peur d’être espionnés par l’homme le plus riche du monde (ça dépend des jours) à chaque fois qu’ils rentrent dans leur véhicule, en réalité la caméra intérieure, ici située au-dessus du rétroviseur central, existe chez de nombreux constructeurs. Et elle a avant tout des fonctions de sécurité active pour rendre la conduite plus sûre. Et elle ajoute encore une nouvelle fonction qui vient de voir le jour (chez Tesla on s’entend) : l’alerte de somnolence.

« Faites une pause »

Si la fonction existe déjà dans de nombreuses voitures, elle n’était pas encore déployée dans les Tesla. Est-ce là encore une bonne raison d’espionner le conducteur lorsqu’il est au volant ? Dissipons peut-être d’ores et déjà un malentendu : l’image filmée dans chacune des Tesla n’est pas envoyée au siège de Tesla où des opérateurs observeraient chacun des faits et gestes des clients.

Comme il est expliqué dans le manuel de la voiture, pas de reconnaissance faciale, pas de vérification d’identité, les images de l’habitacle restent dans l’habitacle. À moins que le partage de données soit activé, auquel cas effectivement de courtes séquences peuvent être partagées, mais en cas d’accident. Enfin ça, c’est en théorie, comme on a pu le voir avec les Tesla Files.

Pour ce qui est du nouvel Avertissement de somnolence, c’est son nom dans le manuel, le but est d’avertir les conducteurs en cas de perte de vigilance. Les caractéristiques faciales sont étudiées ainsi que le comportement, afin de détecter des gestes avant-coureurs de somnolence. Comme les bâillements ou le clignement des yeux. Si tel est le cas, une alerte « Faites une pause » s’affiche sur l’écran central, dans la zone des cartes, et une alerte retentit. Et c’est clairement le moment de s’arrêter !

Activée par défaut mais désactivable

Pour autant, il y a quelques conditions pour que cette Avertissement de somnolence entre en fonction : que le véhicule roule plus de 10 minutes à une vitesse supérieure à 65 km/h, et que l’Autopilot ne soit pas engagé. Et dans le cas où l’alerte à la somnolence serait déclenchée et que la vitesse repasse sous les 60 km/h, elle s’arrête.

À noter que si cette nouvelle fonction est activée par défaut à chaque fois que vous rentrez dans la voiture, il est possible de la désactiver et de la réactiver en passant par le menu Contrôles puis Sécurité.

Quelles sont les fonctions de la caméra intérieure des Tesla ?

L’alerte de somnolence s’ajoute à de nombreuses autres fonctions de la caméra intérieure déjà existantes et déployées au fur et à mesure. Si on se souvient qu’il y a quelques années, Elon Musk parlait de l’utilité de la caméra intérieure dans le cas où l’on prêterait sa voiture à un tiers, c’était à l’époque où il misait sur la flotte de Tesla partagées. Les fonctions sont finalement aussi diverses que variées : la possibilité en mode Sentinelle de pouvoir voir l’intérieur de l’habitacle, alerter le conducteur lorsqu’il n’est pas attentif alors que l’Autopilot est enclenché, et depuis peu, il y a même la possibilité de faire des visioconférences via l’application Zoom !