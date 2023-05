Au lieu du Tesla Cybertruck, on a eu une cyberattaque : 30 Go dossiers volés sur la sécurité de l’Autopilot

Tesla est actuellement sous le feu des projecteurs suite à une fuite de données sensibles provenant de ses systèmes internes. Un fichier contenant environ 3 000 enregistrements, qui compile les inquiétudes des clients concernant des anomalies de fonctionnement de leur Tesla de 2015 à 2022, a été mis en lumière.

Le géant de l’automobile électrique, Tesla, fait face à une tempête de controverses après que des données sensibles provenant de l’entreprise aient été exposées au grand jour. Selon les informations relayées par le journal allemand Handelsblatt, environ 100 Go de données auraient été dérobées à Tesla, mettant en avant des problèmes potentiels liés au système de conduite assistée de la société, mieux connu sous le nom de « Autopilot ». Il est également question du système de conduite entièrement autonome (Full Self-Driving ou FSD) que l’on attend en Europe.

