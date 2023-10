Elon Musk commence à tester le X (Twitter) payant pour tous

X (anciennement Twitter), a annoncé au travers d'un communiqué et d'un post partagé sur son compte officiel, qu'une nouvelle mesure était actuellement testée dans deux pays. Cette dernière consiste à faire payer un dollar par an l'ensemble des utilisateurs.

« Not A Bot » ou « Pas un robot » en bon français. C’est le nom d’une nouvelle mesure testée à grande échelle par X (ex-Twitter) dans deux pays, la Nouvelle-Zélande et les Philippines, sur l’ensemble des comptes nouvellement créés. Le principe est simple : faire payer un dollar par an l’ensemble des nouveaux utilisateurs pour leur permettre de « prouver » qu’ils ne sont pas des robots.

« Ce test a été déployé pour soutenir les efforts déjà fructueux visant à réduire le spam, la manipulation de la plateforme et l’activité des bots, tout en équilibrant l’accessibilité du service au travers de cette petite somme », explique X. Officiellement, le groupe assure néanmoins qu’il « ne s’agit pas d’une source de profit ». Pourtant, de nombreuses voix s’élèvent déjà , moins de 24 heures après le déploiement de ce test, pour dénoncer une première tentative de rendre X payant pour toutes et tous.

X et les bots, une longue histoire…

Il faut préciser que cette mesure s’inscrit néanmoins dans le contexte d’une véritable politique menée par la plateforme pour réduire laborieusement le nombre de « bots », ces faux comptes plus ou moins automatisés qui gangrènent depuis des années le service… et dont le nombre a d’ailleurs conduit à surévaluer la quantité d’utilisateurs de Twitter, lors de son rachat par Elon Musk, gonflant ainsi de manière artificielle le montant de l’acquisition.

Racheté 43 milliards de dollars par l’homme d’affaires, le réseau social aurait en réalité valu « seulement » une vingtaine de milliards selon certains experts. C’est l’une des raisons pour lesquelles Elon Musk avait tenté d’annuler la procédure d’acquisition de la plateforme l’an dernier, avant d’être finalement contraint de sortir le chéquier.

Vraie raison ou simple prétexte ? (probablement un peu des deux)

Quoi qu’il en soit, le test conduit en Nouvelle-Zélande et aux Philippines ne concerne pour l’instant que les nouveaux comptes qui ne sont pas vérifiés (et donc ceux qui ne sont pas abonnés à Twitter Blue). On apprend par ailleurs que l’opération se fait en deux étapes : la première implique une vérification du numéro de téléphone des personnes souhaitant créer un nouveau compte sur X ; la seconde étant cette fois la sélection de l’abonnement payant à un dollar.

Cet abonnement à prix modique, quasi obligatoire, permet aux nouveaux utilisateurs des pays concernés de débloquer l’accès aux principales fonctionnalités de X : aimer les publications, y répondre, republier et citer les posts d’autres comptes, ou encore ajouter des signets.

Les utilisateurs qui ne souhaiteraient pas payer un dollar par an pour cet abonnement basique basculeraient alors sur une version très bridée du service, limitée à des actions en « lecture seule » : lire des articles, regarder des vidéos et suivre des comptes.