Porsche prend une décision lourde de sens qui montre à quel point le marché de la voiture électrique est difficile

Chez Porsche, c'est la demande qui dicte la gamme de produits, et celle-ci ne semble pas vraiment très encline à passer tout de suite à l'électrique. Qu'à cela ne tienne, la firme de Stuttgart s'adaptera et proposera son Cayenne sous trois motorisations différentes. Electrique, bien sûr, mais aussi thermique et hybride.

Les constructeurs profitent de l’été pour dévoiler leurs résultats sur la première moitié de l’année. Tous, à quelques rares exceptions près, accusent de lourdes pertes, avec des ventes en chute libre et des bénéfices en retrait. Même Tesla n’échappe pas à la tendance du marché, malgré une année 2023 de tous les records.

Même Porsche, qui enchaîne les records de vente depuis plusieurs années de suite maintenant, a vu ses immatriculations reculer au premier semestre 2024. Porsche a livré un total de 155 945 véhicules durant cette période, enregistrant une baisse de 7 % par rapport à la même période en 2023.

La Chine et l’électrique font reculer Porsche

En Europe, les livraisons ont connu une hausse avec 38 611 véhicules livrés, soit une augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente. En revanche, en Chine, c’est l’hécatombe. Porsche a enregistré dans le pays une baisse significative de 33 %, avec seulement 29 551 véhicules livrés. Les livraisons en Amérique du Nord ont diminué de 6 %, atteignant 39 558 véhicules.

Sans surprise, le Cayenne reste encore le modèle le plus vendu de la marque, d’autant plus qu’il a récemment eu le droit à une nouvelle version. En tête des ventes, le Cayenne a enregistré 54 587 livraisons, en hausse de 16 %. Le Taycan, qui a lui aussi eu le droit à une nouvelle phase, voit ses ventes chuter, avec une forte baisse de 51 %, avec seulement 8 838 unités livrées. À voir si la nouvelle version parvient à inverser la tendance.

Compliqué pour Porsche donc de vendre ses électriques, même si les premières livraisons du nouveau Macan au second semestre 2024 devrait donner un peu d’air. En attendant, au vu du contexte du marché, le constructeur ne veut se fermer aucune porte, quitte à remettre en question son objectif de 80 % de ventes électriques en 2030.

Porsche ne se fermera aucune porte

Ainsi, la marque va présenter l’année prochaine la quatrième génération du Cayenne, qui sera 100 % électrique donc et qui reposera sur la nouvelle plateforme PPE, la même que le Macan ou encore l’Audi Q6 e-tron. Mais quand une nouvelle génération arrive, la précédente disparaît dans la foulée. Pas chez Porsche, puisque le Cayenne actuel restera au catalogue en même temps que l’électrique, comme l’a indiqué la marque dans un communiqué de presse.

Il faut dire que le restylage de la troisième génération du Cayenne présenté il y a quelques mois est tellement conséquent que nous avons l’impression d’avoir affaire à une nouvelle génération.

De ce fait, Porsche proposera trois motorisations sur son SUV star : électrique, hybride rechargeable et thermique. L’électrique devrait embarquer une puissance démentielle, sans doute comme le nouveau Taycan, tandis que l’hybride associera un V6 ou un V8 à un moteur électrique pour, là aussi, des puissances démesurées. Pendant ce temps, le V8 4,0 litres bi-turbo restera sur la version GTS, avec 500 ch sous le capot, pour ceux ne voulant absolument pas de Cayenne électrifié.

Surtout, Porsche précise que le moteur V8 sera optimisé au fur et à mesure des années afin de répondre aux exigences de plus en plus draconiennes, notamment pour les normes antipollution.