Les propriétaires de Tesla en France tentent-ils réellement de revendre soudainement leurs voitures sur Le Bon Coin ?

Les propriétaires de Tesla en France revendent-ils massivement leur voiture électrique sur Le Bon Coin à cause d’Elon Musk ? C’est ce que semble dire les chiffres. La réalité est en fait un peu différente.

On le sait, Tesla traverse une période assez compliquée en ce moment. Si la firme américaine est restée numéro 1 de la voiture électrique dans le monde en 2024, elle est sur le point de se faire dépasser par son rival BYD. De plus, l’an dernier fut la première année où ses immatriculations ont chuté, et ce même si le Model Y pourrait rester l’auto la plus vendue dans le monde.

Des reventes massives ?

Et depuis plusieurs mois, les immatriculations de l’entreprise continuent de chuter drastiquement. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance, dont les prises de position polémiques d’Elon Musk, même si ce n’est pas la seule raison. Quoi qu’il en soit, l’homme d’affaires divise, comme l’avait relevé un récent sondage. Et il aurait même incité des propriétaires à se débarrasser au plus vite de leur voiture. En effet, les autos de la marque sont actuellement prises pour cible par des opposants au milliardaire, qui n’hésitent pas à commettre des dégradations.

Est-ce pour cela que les conducteurs se tournent massivement vers les sites de vente en ligne, comme Le Bon Coin, pour rapidement revendre leur auto ? C’est ce que l’on pourrait penser. Lorsque l’on se rend sur ce dernier et que l’on tape « Tesla » dans le moteur de recherche, ce ne sont pas moins de 10 000 résultats qui apparaissent. Ce qui est tout simplement énorme. Mais alors, y a-t-il réellement 10 000 voitures de la marque à vendre actuellement ?

« Un peu plus de 10 000 dans toute la France. C'est le nombre de voitures électriques Tesla, tous modèles confondus, en vente sur le site d'annonces Leboncoin au moment où nous écrivons ces lignes [10.03.25] »

Et bien la réponse est non. Et pour cause, il faut creuser un tout petit peu plus et affiner la recherche. Pour cela, il suffit de sélectionner la catégorie « voitures », pour voir qu’il n’y a en fait que 3 000 annonces. Ce qui est évidemment beaucoup plus raisonnable. Sur le réseau social X (anciennement Twitter), le spécialiste Bertrand Moreau remet ce chiffre en perspective. Il précise que celui-ci correspond en fait à seulement 1,6 % de toutes les Tesla immatriculées en France.

Autant dire que c’est très peu. Le reste des annonces concerne quant à elles des accessoires, et autres éléments liés aux voitures de la marque. Cependant, il est vrai que le nombre d’annonces pour des véhicules de la marque a légèrement augmenté au cours des dernières semaines. Cela est-il réellement dû au comportement d’Elon Musk et aux protestations autour de la firme ? Et bien ça n’est en fait pas si sûr, vous allez voir.

Rien à signaler

Comme le signale le spécialiste, « on ne peut pas dire que pour le moment « les propriétaires de Tesla revendent massivement leur voiture ». Mais alors, à quoi est-ce dû ce très léger sursaut du nombre d’annonces ? Celui-ci pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs. Tout d’abord, oui, certains automobilistes se seraient réellement débarrassés de leur voiture électrique à cause d’Elon Musk. Soit par opposition à ses idées, soit par peur de voir leur véhicule dégradé.

Mais il est également probable que les propriétaires aient tout simplement décidé de changer d’auto, pour opter par exemple pour la nouvelle version du Model Y, annoncée au mois de janvier 2025. Actuellement, on trouve un peu plus de 600 annonces pour le SUV électrique. Ce qui n’a rien d’étonnant, car ce dernier rencontre un franc succès et il est aussi normal qu’il soit répandu en occasion. Cependant, il est vrai que le prix des voitures de seconde main chute à l’heure actuelle, comme nous l’expliquions dans un précédent article.

Quoi qu’il en soit, il n’y a aucune raison de s’alarmer pour le moment pour les ventes de Tesla en occasion. Et si certains se débarrassent bel et bien de leur voiture à cause d’Elon Musk, comme l’explique le site Actu.fr, cela semble rester assez minoritaire. En parallèle, la nouvelle Model Y rencontre un immense succès en Chine, avec déjà plus de 200 000 commandes enregistrées depuis son lancement. En revanche, il n’est pas dit que ce soit aussi le cas en France, comme nous l’avions expliqué.