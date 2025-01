Les 7 détails qui font la différence sur la Tesla Model Y (2025)

Ce n’est pas qu’un simple restylage, mais une vraie mise à jour en profondeur du SUV électrique qui a cartonné en 2023, 2024, et qui a tout pour cartonner en 2025. Intérieur, extérieur, consommation : de nombreuses améliorations sont là pour ravir les futurs clients. Faisons le tour des nouveautés qu’il faut retenir.

Source : Frandroid

Avec la sortie de la nouvelle Tesla Model Y, qui arrive en France, beaucoup se demandent ce qui change vraiment en dehors d’un petit coup de crayon. Et en réalité, Tesla a mis les bouchées doubles pour faire de cette Model Y 2025 une version réellement améliorée. Que ce soit à l’extérieur, où les changements sont aisément visibles, ou bien à l’intérieur où ils sont parfois plus subtils, et même au niveau du châssis, nous retrouvons des détails de conception qui devraient permettre d’écarter la Model Y du reste des véhicules électriques.

Nous allons revenir sur les détails les plus marquants de cette Model Y restylée, qui vient tout juste d’être disponible à la commande en France. Pour le moment, seule une édition limitée –la Tesla Model Y Launch Series Grande Autonomie Transmission Intégrale – est proposée à un tarif de 60 990 euros. Qu’est-ce qui rend cette nouvelle version si particulière ?

Une structure améliorée

Tesla aime innover au niveau du châssis de ses véhicules, comme notamment avec l’introduction du fameux Gigacasting il y a quelque temps. Cette fois-ci, pour la Model Y 2025, le constructeur affirme que le châssis comprend une structure de carrosserie plus rigide, ainsi qu’une géométrie et une cinétique de suspension redessinées.

La carrosserie du Model Y 2025 // Source : Tesla

En outre, la technologie d’amortissement a elle aussi été revue, en empruntant ce qui a été fait pour la Model 3 améliorée. Comme toujours chez Tesla, ce qui a profité à l’une de ses deux voitures les plus populaires profite à l’autre dès que possible.

Un silence de cathédrale

Bien qu’avant de tester réellement la voiture, il soit difficile de se faire un avis tranché, le silence devrait être de mise à bord de la Model Y 2025. En effet, de nouveaux matériaux insonorisants font leur apparition dans l’habitacle, ce qui permet de réduire significativement les bruits ambiants.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Mais c’est sans aucun doute le verre acoustique équipant désormais chaque surface vitrée qui fera la différence. Tesla annonce 22 % de réduction de bruits de la route, 20 % de bruits d’impact et 20 % de bruits de vent. Enfin, le système de climatisation est également plus silencieux, et encore plus efficace.

L’intérieur et la technologie montent en gamme

Si l’extérieur est bien redessiné, l’intérieur de la Model Y 2025 est lui aussi retravaillé en profondeur. À commencer par les sièges avant, retravaillés pour encore plus de confort, mais également ventilés. Ce n’est pas une surprise, car la Model 3 restylée en avait bénéficié dès sa sortie, mais ce décalage de 18 mois est désormais rattrapé, juste à temps pour l’hiver l’été.

L’habitacle se pare d’aluminium et de textile haut de gamme, assemblé avec encore plus de précision si l’on en croit la marque. Le système audio est également modifié pour offrir une expérience encore plus immersive, affirme Tesla. Les haut-parleurs deviennent d’ailleurs totalement invisibles grâce à un matériau textile transparent.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

La Model Y 2025 met l’accent sur la connectivité, sans pour autant afficher clairement la couleur. En effet, Tesla affirme offrir des performances cellulaires et en Wi-Fi bien meilleures, mais nous ne savons pas si cela signifie du Wi-Fi 6, 6E ou 7, ni de la 5G. Toujours est-il que les vitesses de téléchargement en Wi-Fi sont améliorées de 300 %, avec une portée améliorée de 200 %. En réseau cellulaire, des téléchargements 50 % plus rapides et une portée 30 % plus importante sont promis.

Enfin, la fiabilité comme les performances de la clé sur le smartphone ont été multipliées par 10, avec l’ajout de la bande ultralarge (UWB).

Des sièges arrière motorisés

Cela fait partie des bonnes surprises qui n’étaient probablement pas indispensables : les sièges arrière sont motorisés. Plus précisément, c’est pour remettre les sièges dans leur position d’origine que cette motorisation est utile. Jusqu’à présent, il était nécessaire de rabattre les sièges manuellement, mais c’est désormais de l’histoire ancienne.

Les boutons situés dans le coffre pour rabattre les sièges de la deuxième rangée // Source : Tesla

L’utilité de cet ajout dépendra bien entendu de vos habitudes, mais c’est plutôt bien vu de la part de Tesla pour démarquer sa nouvelle Model Y de l’ancienne.

Une signature lumineuse remarquable

C’est sans aucun doute ce qui fera le plus parler, au moins sans aller à l’intérieur de la nouvelle Tesla Model Y. Avec un avant et un arrière totalement redessinés pour faire la part belle à une signature lumineuse futuriste, la nouvelle allure du SUV électrique de la firme américaine ne laissera pas indifférent.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

L’avant est bien plus agressif, avec des optiques beaucoup plus fines que sur la version précédente. En l’occurrence, une barre transversale (qui n’est pas sans rappeler le Cybertruck ou le Cybercab) fait son apparition, donnant un look qui n’a plus rien à voir avec la version précédente.

Comme lors de chaque changement de design, il ne pourra pas plaire à tout le monde. L’arrière est lui aussi bien retravaillé, avec une barre lumineuse novatrice. Il s’agit en effet d’une première mondiale, puisque nous sommes en présence d’un système d’éclairage indirect à réflexion externe, qui projette la lumière des feux arrière sur une applique. En réalité, c’est un feu transversal d’1,60 mètre, ce qui en fait l’une des plus grandes de toute l’industrie.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Une consommation en baisse

Une voiture électrique se doit de mettre l’accent sur la sobriété. À ce jeu-là, l’ancienne Model Y était déjà parmi les meilleures du segment, mais la version 2025 vient mettre un coup de massue sur la concurrence. Avec une consommation WLTP affichée à 15,3 kWh/100 km (en roues 20 pouces), la nouvelle Model Y montre que Tesla ne s’est pas tourné les pouces, loin de là.

Chaque sous-système consommant de l’énergie a été retravaillé, et des améliorations significatives ont été faites en terme d’efficience énergétique. En pratique, si l’on compare avec l’ancienne version, nous constatons une amélioration de la consommation WLTP de l’ordre de 10 %. Reste à voir comment cela se traduira en conditions réelles, notamment à haute vitesse, mais c’est prometteur.

Une caméra sous le pare-chocs, enfin !

Tesla nous avait fait tourner en bourrique à la sortie de la Model 3 restylée à l’été 2023, puisque les premiers clichés l’avaient montrée avec une caméra à l’avant, nichée sous le pare-chocs. Mais en réalité, il n’y en avait pas, et c’était sans doute une erreur dans les visuels qui était passée à la trappe.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Nous voici en 2025, avec le restylage de la Tesla Model Y qui intègre bel et bien une caméra supplémentaire, très utile pour les manœuvres à basse vitesse. C’est le second véhicule de la firme qui se voit doté d’une telle caméra, puisque le Cybertruck en possède une.

Cette caméra est d’ailleurs équipée d’un système de lavage et de chauffage intégré, pour qu’elle reste utile quelles que soient les conditions climatiques.

Elle fait tout mieux que l’ancienne

La Model Y en version 2025 fait tout mieux que l’ancienne, et outre son coup de crayon extérieur comme intérieur, regorge de nouveautés. Mais nous ne pouvons conclure cet article sans évoquer le prix de l’unique version disponible au lancement : 60 990 euros. Il s’agit là d’un surcoût très important par rapport à l’ancienne Model Y Grande Autonomie à Transmission Intégrale, qui s’échangeait contre 47 990 euros.

Le surcoût initial pour l’édition limitée Launch Series ne semble pas vraiment justifié, surtout si c’est pour voir une Model Y à moins de 50 000 euros dans quelques mois. Le gros volume de vente devrait probablement démarrer à ce moment-là, l’édition limitée proposée à la sortie n’étant là que pour proposer un véhicule premium aux plus impatients.

Quoi qu’il en soit, avec cette Model Y restylée, il y a fort à parier que Tesla ne sera pas inquiété en 2025 sur le segment des SUV électriques, où la meilleure vente de 2023 et 2024 devrait être encore au rendez-vous en 2025.