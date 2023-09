Pourquoi Tesla a soudainement supprimé cette nouveauté sur sa nouvelle Model 3 ?

Cachez cette caméra que je ne saurais voir ! Tesla a retiré de son site web toutes les images montrant la fameuse caméra située sous le pare-chocs avant de la nouvelle Model 3. À quoi joue la firme d'Elon Musk ?

Il y a quelques jours seulement était annoncée la Tesla Model 3 nouvelle génération, qui regorge de nouveautés intéressantes. D’ailleurs, une caméra située sous le bouclier avant avait attiré notre attention, puisque Tesla ne la mentionnait nulle part. Aujourd’hui, elle a disparu du site. À quoi joue le constructeur américain ?

Circulez, il n’y a rien à voir

Si une erreur peut toujours arriver lors de la sortie d’un nouveau produit, nous avons tout de même du mal à croire que la firme Texane ait publié des visuels d’une Tesla Model 3 avec une caméra à l’avant du pare-chocs sans que personne ne l’ait remarqué en interne.

Qui plus est, le silence d’Elon Musk suite à l’annonce de la nouvelle version de son véhicule électrique phare nous fait dire que Tesla n’aurait pas encore dévoilé tous les secrets relatifs à la fameuse Model 3 Highland.

Comme vous le savez probablement, deux nouvelles versions de la Tesla Model 3 sont disponibles à la commande depuis la semaine dernière. Il s’agit des Tesla Model 3 Propulsion et Tesla Model 3 Grande Autonomie. La Tesla Model 3 Performance a de son côté disparu des radars, mais devrait réapparaître rapidement. Les améliorations sont nombreuses avec cette mise à jour, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et la qualité de fabrication est supposément bien meilleure.

Par conséquent, nous pouvons imaginer un seul scénario en ce qui concerne la caméra avant de la Tesla Model 3 : les premières livraisons feront l’impasse sur cette dernière, et ce ne sera que dans un second temps qu’elle arrivera sur la berline électrique. En effet, si nous écartons la possibilité d’une fâcheuse erreur lors de la publication des visuels, cela signifie qu’il existera bel et bien des Tesla Model 3 disposant de cette caméra sous le bouclier avant.

Cependant, comme Tesla a supprimé toutes les images et les vidéos qui montraient cette caméra, les premiers acheteurs ne doivent pas s’attendre à en trouver une au moment d’en prendre possession dans les prochaines semaines. Mais à la manière de la Tesla Model 3 Performance qui a disparu, cette caméra réapparaîtra forcément dans un futur proche. Il est d’ailleurs probable que Tesla ait supprimé rapidement les vidéos qui affichaient cette caméra supplémentaire, et n’ait pas officiellement communiqué dessus pour ne pas se priver de certaines commandes.

Des Tesla Model 3 avec ou sans caméra avant ?

En effet, si Tesla annonce aujourd’hui que les Model 3 commandées entre aujourd’hui et janvier prochain n’auront pas de caméra sous le bouclier avant, mais que toutes les commandes passées après l’auront bien, l’entreprise aura un mal fou à remplir son carnet de commande. Sa stratégie de l’autruche essaye peut-être de faire passer inaperçu ce que n’auront pas les Tesla Model 3 Highland qui sortent en premier des lignes de production.

Est-ce un souci d’approvisionnement, ou bien une volonté de Tesla de réserver cette caméra au modèle Performance par exemple ? Seul l’avenir nous le dira. Notons que les Tesla Model S, Model Y et Model X n’ont, à ce jour, pas de caméra sous leur bouclier avant. Pour rester attrayants, ces trois véhicules ne doivent pas accuser un retard technologique conséquent par rapport à la Model 3. Il reste beaucoup de flou autour de cette caméra, et il est probable que nous n’ayons pas encore fini d’en entendre parler.

Pour rappel, cette caméra devrait permettre de considérablement améliorer les aides à la conduites, notamment pour les manœuvres à basse vitesse avec Tesla Vision.

