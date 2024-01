Le temps a fait son oeuvre : Steam abandonne officiellement Windows 7 et 8

C'est désormais officiel, Valve a annoncé la fin de support de Windows 7 et Windows 8 par Steam. Une décision qui aura vite des conséquences très concrètes pour les personnes utilisant toujours les anciens OS de Microsoft.

Depuis le 1er janvier 2024, Steam ne prend plus en charge ni Windows 7, ni Windows 8. OfficialisĂ©e par Valve, la nouvelle concerne aussi Windows 8.1, « Spin-off » de Windows 8 lancĂ© en 2013, et aura très bientĂ´t des consĂ©quences directes sur les utilisateurs des trois anciens systèmes d’exploitation de Microsoft. Et pour cause, ces derniers ne recevront plus de mises Ă jour de sĂ©curitĂ© pour Steam et ne profiteront plus d’Ă©ventuelles nouvelles fonctionnalitĂ©s.

On apprend en outre que Valve n’offrira plus non plus de support technique pour Steam dans le cas d’une installation sur les OS susmentionnĂ©s. Une fin de prise en charge complète et dĂ©finitive donc… avec toutes les tracasseries qui vont avec pour les utilisateurs impactĂ©s.

Continuer Ă jouer sur Windows 7 et 8 reste possible…

Heureusement, cette fin de support n’est pas synonyme de fin d’activitĂ© tout court pour les joueurs utilisant toujours Steam sur Windows 7, 8 ou 8.1. Ces derniers pourront continuer d’accĂ©der normalement Ă leurs bibliothèques et donc Ă leurs jeux. Il est en revanche possible que certains services fonctionnent mal. Valve recommande donc un passage vers une version plus rĂ©cente de Windows.

Notons que cette fin de support soudaine n’a pas Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e de gaietĂ© de coeur par Valve. Le groupe explique en fait que que son client Steam dĂ©pend beaucoup de Google Chrome… et rappelle que ce dernier a abandonnĂ© le support de Windows 7 et 8 l’an dernier.

La dĂ©cision de Valve ne surprendra d’ailleurs personne puisqu’elle va dans le sens de Microsoft, qui avait mis fin au support de Windows 7 il y a presque trois ans, et qui a en bonne partie enterrĂ© Windows 8.1 le 10 janvier 2023.

PrĂ©cisons enfin que cette fin de prise en charge ne concerne qu’une toute petite fraction des utilisateurs de Steam : seuls 0,06% utilisent en effet toujours Windows 7, contre 0,15% pour Windows 8.1.