Steam dévoile les jeux les plus vendus en 2023 : les gagnants et les perdants

La plateforme Steam, qui représente une place très importante du jeu vidéo sur PC, a dévoilé son classement des jeux les plus vendus et populaires en 2023.

Steam est la plateforme reine lorsque l’on parle de jeu vidéo sur PC. Certes, il y a encore un peu de place pour quelques concurrents. Si vous jouez à World of Warcraft, vous utilisez forcément Battle.net, et Epic Games si vous êtes plutôt sur Fortnite. Mais pour le reste, difficile de passer à côté de Steam en 2023. Et en l’absence complète d’un marché du jeu physique sur PC, on regarde forcément avec une grande attention les classements sur Steam.

La plateforme a publié un classement des jeux les plus vendus, mais aussi celui des jeux les plus populaires en 2023. Une bonne façon de visualiser les rapports de force et quels sont vraiment les jeux les plus populaires ces douze derniers mois.

Les jeux services dominent le classement

Pour ne pas dévoiler précisément les chiffres de vente de ses partenaires, Valve propose un classement des ventes par groupe. La firme regarde le chiffre d’affaires de chaque jeu, puis fait un classement des 100 premiers, et enfin divise ces jeux en 4 groupes. Si vous faites parti des douze premiers par exemple, on vous place dans la catégorie platine, mais sans que l’on puisse découvrir si vous étiez le numéro 1 ou le numéro 12. Cela permet tout de même de voir quels sont les jeux qui ont réussi à vendre en grand nombre. Si des jeux free to play sont dans le classement, c’est parce que l’on parle ici du chiffre d’affaires généré pour l’ensemble du jeu, même avec le contenu in-app.

Catégorie platine :

Cyberpunk 2077

Hogwarts Legacy

Destiny 2

Lost Ark

Dota 2

Counter Strike 2

Starfield

Apex Legends

Baldur’s Gate 3

Sons of the Forest

PUBG Battlegrounds

Call of Duty

Aucune surprise ici, ce sont les plus gros jeux du secteur. On peut tout de même noter la présence hégémonique des jeux service multijoueurs, compétitif surtout. En jeu solo, ce sont les RPG qui se taillent la part du lion avec le favori Baldur’s Gate 3, mais aussi Starfield de Microsoft et Cyberpunk 2077. Enfin, notez le succès de Destiny 2 qui se glisse parmi les 12 jeux ayant généré le plus de chiffres d’affaires de 2023 sur Steam. Cela n’aura pas empêché Bungie, le studio de développement appartenant à Sony, de licencier en masse pendant cette même année.

Catégorie or :

Resident Evil 4

Armored Core VI

Red Dead Redemption 2

Dead by Daylight

EA FC 24

GTA V

Fifa 23

Elden Ring

Rainbow Six Siege

Warframe

War Thunder

Naraka Bladepoint

Dans cette catégorie, on retrouve une nouvelle fois des jeux services très rémunérateurs comme Dead by Daylight ou Rainbow Six Siege. On a aussi le droit à des jeux qui se vendent sur la durée, comme Elden Ring sorti en 2022 et bien sûr les jeux de Rockstar Games, GTA et Red Dead Redemption.

Lethal Company, la surprise de l’année

La catégorie argent est plus vaste, elle comprend les jeux de la 25e à la 50e position du classement. Le champion indubitable de cette catégorie c’est le jeu Lethal Company. Sorti à la fin du mois d’octobre 2023, il n’a pu profiter que de deux mois de vente pour arriver à ce niveau du classement. Il est par ailleurs vendu à petit prix, moins de 10 euros, et doit donc vendre beaucoup pour générer du chiffre d’affaires. Il arrive à se positionner à côté de mastodontes du secteur comme Sea of Thieves, Les Sims 4, Forza Horizon 5, Star Wars Jedi Survivor ou encore Final Fantasy XIV Online. Rappelons que ce jeune jeu en coop aussi horrifique qu’humoristique a été créé par un seul développeur de 21 ans.

PlayStation en retrait face à Xbox

Si l’on regarde comment les constructeurs de consoles parviennent à se classer avec leurs derniers titres, on peut remarquer les difficultés de Sony PlayStation à se faire une place sur Steam. Sans inclure le rachat tardif d’Activision Blizzard dans l’écurie Microsoft, le géant américain peut compter sur les jeux que nous avons cités plus haut, mais aussi The Elder Scrolls Online, Age of Empires IV, Flight Simulator ou Grounded. Tout cela alors que Xbox propose son PC Game Pass en concurrence de Steam.

Les jeux PlayStation Studios ne se qualifient que dans la catégorie bronze, c’est-à-dire de la 51e à la 100e place. On y trouve des champions de la marque comme Spider-Man Remastered, Spider-Man Miles Morales et The Last of Us Part 1. Cela signifie que des jeux lancés ces dernières années comme God of War ou Horizon ne parviennent plus à se glisser dans ce classement.