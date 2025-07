Au travers de son nouveau vélo cargo NCM CG7 et de deux VTC électriques inédits, Leon Cycle muscle son catalogue pour la fin d’année 2025 pour espérer rouler sur les plates-bandes de Btwin et Nakamura.

Depuis plusieurs années, Leon Cycle propose des vélos électriques pas chers, à l’instar du NCM C5 que nous avons longuement testé. Certes produits en Chine, les VAE de sa marque NCM se modernisent à vitesse grand V, à l’image des trois nouveautés que nous avons découverts au salon Prodays 2025 à Paris.

Un vélo cargo NCM CG7 à grande autonomie pour affronter Decathlon

La nouveauté la plus visible sur le stand est le premier vélo cargo électrique de la marque. Le NCM CG7 est un longtail conçu pour transporter deux enfants à l’arrière, avec un format de roues 20 pouces. Avec un cadre bas, il intègre une énorme batterie de 912 Wh afin d’atteindre une autonomie maximale de 180 km. C’est gargantuesque.

Le vélo cargo longtail NCM CG7. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le moteur arrière Das-Kit offre un couple de 55 Nm – ce n’est pas beaucoup pour un cargo. Il partage la couleur et le prix de 2 699 euros de son rival Decathlon Btwin R500E. Bien vu, il propose de série une astucieuse sacoche centrale avec une ouverture à code.

Toutefois, les sièges enfant avec protections latérales sont en option à 180 euros, tout comme les barres de maintien, les repose-pieds, ainsi que le panier avant. Dommage.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Cadre : aluminium

Roues : 20 pouces

Pneus : Schwalbe Super Moto X, 20 x 2,4 pouces

Freins : disques à dique hydrauliques Das-Kit

Selle : tube fixe, Selle Royale Herz City

Moteur : arrière Das-Kit X15 55 Nm

Transmission : dérailleur Shimano Acera 8 vitesses

Écran : Das-Kit C9 couleur avec verrouillage NFC

Batterie : 912 Wh

Autonomie : 180 km maximum

Poids : 33 kg

Charge maximale : 180 kg

Prix : 2 699 euros

Deux nouveaux tout-chemin

Le NCM T5s a pour vocation de remplacer le Milano Plus. Il se distingue par une batterie intégrée au cadre, des garde-boues plus enveloppants et des pneus plus larges. Ce VTC électrique conserve un moteur électrique arrière, un dérailleur 8 vitesses et un écran monochrome. Cependant, le prix augmente à 1 899 euros (vs 1 799 euros pour le Milano Plus).

Le NCM T5s. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Plus haut de gamme, le NCM T9s est un autre modèle inédit. Son cadre plus robuste, toujours ouvert pour faciliter l’enjambement, comporte un cache batterie peint. Il héberge surtout un moteur central Das-Kit, afin de proposer une transmission moyeu Shimano Nexus 5 vitesses. L’équipement est complet, qui comprend même le panier avant ainsi qu’un écran couleur avec badge NFC et la tige de selle suspendue.

Le NCM T9s, VTC électrique haut de gamme. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La marque affiche un tarif de 2 999 euros, tandis que la disponibilité est prévue cet automne 2025, comme le T5s et le CG7.