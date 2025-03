On a pu rouler avec le nouveau vélo électrique de l’une des marques les plus populaires en Allemagne : le Kalkhoff Entice+7. Sa particularité : il est tout-suspendu. Voici notre premier avis à chaud de ce vélo particulièrement confortable.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Marque de vélos électriques de renom, Kalkhoff fait partie des plus populaires en Allemagne (et chez le spécialiste du reconditionné Upway). Pas étonnant qu’elle possède l’un des plus grands stands au salon CyclingWorld 2025 à Düsseldorf, où Frandroid a pu y découvrir les dernières nouveautés.

La dernière grosse évolution datait de 2023 avec les modèles « L » plus léger et fitness. Ce début d’année 2025 est sous le signe du haut de gamme des VTC électriques Kalkhoff Entice 7+ et Entice 5+. Rappel, Entice est la catégorie dite “Allroad” de la firme teutonne, soit entre un VTC électrique classique et un VTTAE. Les deux modèles se distinguent avec notamment leur suspension :

Kalkhoff Entice 5+ : semi-rigide avec une seule fourche avant suspendue

Kalkhoff Entice 7+ : tout suspendu avec un amortisseur arrière supplémentaire, premier du genre pour la marque

Confort et maîtrise à bord

Nous avons sélectionné avec évidence le modèle 7+, nouveauté inédite, et dans sa finition la plus haut de gamme Excite du catalogue Kalkhoff (Advance étant la finition intermédiaire et Move en ticket d’entrée). Ici, il est en cadre bas, un format plaisant à tous pour enfourcher le vélo sans peine.

Tout suspendu, ce vélo électrique est le premier du genre chez Kalkhoff. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le salon CyclingWorld permet un petit parcours en extérieur, sur des petites bosses et un tremplin où la double suspension fonctionne à merveille sans aucune appréhension. La fourche de 130 mm de débattement est largement suffisante pour un usage polyvalent, voire pour un parcours en forêt sur des sentiers accidentés.

Le renfort de l’amortisseur arrière SR Suntour 120 mm, associant de plus une selle télescopique, donne la dimension de quasi VTT électrique avec une excellente absorption des chocs. Les pneus crantés Schwalbe Johnny Watts 365 Performance sont un autre atout, mais il faudra un essai sur terrain meuble pour en juger pleinement. Précisions, nous avions des roues de 27,5 pouces sur ce cadre bas, contre 29 pouces en cadre haut.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’agilité n’est pas celle d’un VTTAE pour ce Kalkhoff Entice 7+ que l’on estime à plus de 30 kg, or la stabilité est excellente et le confort s’annonce royal sur tous les types de terrain.

Fougue et freinage puissant

En tout cas, le moteur Bosch Performance Line CX délivre la puissance nécessaire pour assister dans les accélérations et pentes sans effort (en mode Turbo du moins), dans sa version “Gen5”.

De plus, la future mise à jour du motoriste devrait lui permettre de débloquer le couple du Bosch CX à 100 Nm maximum, selon nos informations. Sur ce Kalkhoff Entice 7+ Excite, la batterie affiche d’office une capacité de 800 Wh, de quoi assurer environ 80 km en mode Turbo, et dépasser les 100 km en Auto et jusqu’à 160 km en éco.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le freinage hydraulique à disques 203 mm est aussi très haut de gamme, employant les Magura MT C et l’ABS Bosch, de quoi rassurer sur toutes les surfaces. On a essayé sur du gravier, c’est toujours aussi impressionnant de sécurité ! Si l’on avait une petite réserve, ce serait sur la transmission Shimano Deore XT 11 vitesses, un poil bruyante car inhérente au système Linkglide protégeant du déraillement et de l’usure, mais très rapide.

Globalement, le Kalkhoff Entice 7+ Excite nous a procuré une superbe prise en main, que l’on espère un jour compléter par un véritable essai.

Le Kalkhoff Entice 2025 dès 4 899 euros

Avec un prix de 6 999 euros, le Kalkhoff Entice 7+ Excite est donc le modèle le plus cher des nouveautés 2025. Il complète un lot de 6 versions :

Entice Batterie Transmission Fourche Freins Écran Prix 7+ Excite ABS 800 Wh XT Linkglide 11v SR Suntour Mobie36 Magura MTC ABS Kiox 500 6 999 € 7+ Advance 800 Wh Cues 11v SR Suntour Mobie36 Tektro Volans Kiox 300 6 399 € 7+ Move 600 Wh Cues 10v Suntour Zeron36 Air Tektro Volans Purion 200 5 799 € 5+ Excite 800 Wh Cues 11v SR Suntour Mobie34 Magura MTC ABS Kiox 500 5 899 € 5+ Advance Belt 600 Wh Enviolo Trekking SR Suntour Mobie34 Tektro Volans Kiox 300 5 399 € 5+ Advance 600 Wh Cues 11v SR Suntour Mobie34 Tektro Volans Kiox 300 4 899 €

Le Kalkhoff Entice 7+ Excite ABS 2025 en cadre haut. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Arrivant cet été, les modèles 7+ proposent deux cadres ouvert “Wave” et fermé “Diamond”, chacun changeant l’orientation de l’amortisseur. Les Entice 5+ ajoutent le choix du cadre semi-ouvert “Trapèze”, et sont disponibles en deux tailles M et L comme le 7+, avec un lancement ces prochaines semaines.

La marque propose également deux coloris sur les finitions Move et Advance dont une biton, l’Excite disposant d’une unique couleur gris/brune. Tous disposent d’un équipement complet : garde-boues, béquille, éclairage Supernova, et un antivol de roue (5+ seulement).

L’Entice 5+ est le seul à avoir un antivol de roue. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le ticket d’entrée Kalkhoff Entice 5+ Advanced 2025. débute à 4 899 euros. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La seule version à Enviolo et courroie Kalkhoff Entice 5+ Advanced Belt. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le cadre haut du 7+ offre un cache de batterie à clapet ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid La peinture biton, du nouveau pour Kalkhoff. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le modèle intermédiaire Kalkhoff Entice 7+ Advanced 2025. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Enfin, ce vélo électrique Excite pourrait se décliner à l’avenir dans les autres catégories de Kalkhoff. La génération précédente existait en VTC électrique Endeavour 7+, mais la variante urbaine Image 7+, non existante, est moins probable.