Ce grand fabricant européen de vélos n’a pas flanché malgré la grande crise de 2023

Avec un chiffre d’affaires en très légère baisse, le groupe Pon Bike a résisté à la morosité du marché du vélo, dégageant même des bénéfices. Mieux : il va même bientôt ouvrir une nouvelle usine géante.

Pour les deux grands groupes mondiaux Giant et Accell, l’année 2023 fut en berne. Un autre acteur majeur du vélo et du vélo électrique a néanmoins tiré son épingle du jeu. Pon Bike, filiale de la maison-mère Pon Holdings, vient de communiquer ses résultats encourageants.

Des bénéfices chez Pon Bike malgré la crise

« Globalement, le marché du vélo a connu un revers majeur en 2023, principalement dû au surstockage », a confié le PDG Janus Smalbraak à Bike EU. Dans ce contexte morose, le chiffre d’affaires n’a baissé que de 5 % à 2,3 milliards d’euros.

« Le portfolio diversifié de nos marques fortes a sans aucun doute été la raison principale de la performance de notre unité vélo dans ce marché difficile », poursuit le patron, « c’est le cas de Gazelle aux Pays-Bas, de Kalkhoff en Allemagne et de Cervélo aux États-Unis. »

La firme néerlandaise a même dégagé un bénéfice de 100 millions d’euros. Pon Bike n’évoque toutefois pas en détail le bilan, ni des autres grandes marques comme Cannondale, Focus ou encore des cargos Urban Arrow.

Une nouvelle grande usine pour relancer 2024

L’entreprise estime cette année 2024 comme « incertaine », mais accueille les années suivantes d’un bon œil, « spécialement car les gouvernements et entreprises soutiennent de plus en plus le vélo pour ses bienfaits en termes de climat, de mobilité et de santé ».

Pour soutenir la cadence, Bike EU rappelle que la septième usine de Pon Bike est en cours de construction à Kėdainiai (Lituanie). Elle pourra produire 450 000 vélos et vélos électriques par an, et créera 600 emplois. Les modèles de Gazelle, Kalkhoff, Focus, Swapfiets et Urban Arrow en sortiront à partir de juillet prochain.