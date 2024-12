Vélo électrique reconditionné : voici quelle marque cartonne le plus chez Upway

Dans un communiqué de presse consulté par le média néerlandais Nieuwsfiets, le géant français du vélo électrique reconditionné Upway dresse la liste des marques et segments de VAE les plus populaires.

Upway est probablement l’une des entreprises les plus en vogue du secteur du vélo électrique. Lancée fin 2021, celle qui s’est spécialisée dans les VAE reconditionnés a connu une ascension fulgurante et est aujourd’hui implantée dans 7 pays : France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, États-Unis et Espagne.

Gazelle gambade en tête

Un article de Nieuwsfiets, qui se base sur un communiqué de presse de l’entreprise, nous éclaire sur le top 10 des marques et des segments de vélos électriques vendus par Upway. Le média néerlandais ne précise pas si cette liste concerne uniquement le marché batave ou toute l’Europe. Nous avons contacté Upway pour en savoir plus.

Sans plus tarder, voici le classement :

Gazelle (vélo urbain, modèle femme)

Kalkhoff (vélo urbain, modèle femme)

Gazelle (vélo urbain, modèle homme)

Cube (VTT, modèle homme)

Cube (vélo urbain, modèle homme)

Giant (vélo urbain, modèle femme)

Knaap (vélo urbain, modèle homme)

Riese & Müller (vélo urbain, modèle homme)

Tenways (vélo urbaine, modèle homme)

Cube (Autres modèles, modèle féminin)

Gazelle est incontestablement la marque en vogue sur Upway. Ce fait d’armes nous laisse d’ailleurs penser que ce top 10 concerne les Pays-Bas, puisque Gazelle est l’acteur n°1 là-bas, avec une excellente cote de popularité et des volumes de vente très importants. Le groupe classe deux modèles urbains dans le top 3, accompagné de Kalkhoff qui vient jouer les trouble-fête.

Quelle typologie de clients ?

La firme allemande Cube n’est pas en reste, avec deux cycles – un VTT et un vélo urbain – qui s’invitent au pied du podium et à la dernière place. Le n°1 du vélo dans le monde Giant marche dans ses pas, alors que Knaap, Riese & Müller et Tenways ferment la marche.

Upway donne par ailleurs quelques précisions quant à la typologie des consommateurs. « La popularité des vélos électriques connaît une forte croissance auprès des personnes âgées (50 ans et plus). Ils considèrent souvent le vélo électrique, neuf ou reconditionné, comme une alternative durable et confortable à la voiture et au vélo traditionnel », peut-on lire.

Des choix différents pour les 20 – 35 ans

Deux facteurs sont cités pour expliquer le succès des VAE auprès des quinquagénaires et plus : la santé et la mobilité. « Les personnes âgées qui apprécient l’activité physique et l’indépendance utilisent de plus en plus les vélos électriques pour leurs loisirs et comme moyen de transport quotidien », poursuit le groupe tricolore.

La jeune génération – 20 à 35 ans – est aussi représentée, mais ne consomme pas de la même manière. « Ce groupe recherche des vélos adaptés à un style de vie actif et flexible. Il est important que commodité et esthétique vont de pair ». Dans ce cas, les vélos compacts et légers sont généralement leur choix.