Faillite dans le vélo électrique : cette historique marque allemande peut souffler

Déclarée en faillite en novembre 2024, la marque allemande Advanced Ebike GmbH, vieille de 14 ans déjà, ne va pas complètement disparaître. Son importateur néerlandais E-bike Factory va reprendre le flambeau, notamment au niveau de la production.

Source : Advanced Bikes

Disponible dans 190 magasins aux Pays-Bas, et plus largement dans le Benelux, la marque allemande de vélos électriques Advanced Ebike GmbH a été officiellement déclarée en faillite en novembre 2024. À l’époque, le patron de l’entreprise Ronald Breeman avait de sérieux espoirs quant à une reprise du groupe et à un redémarrage hâtif.

« Compte tenu de la position forte de la marque et de l’usine ultramoderne, un redémarrage d’Advanced Ebike GmbH est presque certain », estimait-il. Quelques mois plus tard, c’est vers son importateur néerlandais Ebike Factory – qui a maintenu les activités commerciales d’Advanced – qu’il faut désormais se tourner.

Les services maintenus, la production reprise

On apprend via Bright.nl et Tweewieler.nl qu’en dépit d’une véritable reprise, Ebike Factory reprendrait le flambeau en changeant le nom officiel de la marque qui devient Advanced Ebike das Original. La production passe aussi sous le giron d’Ebike Factory, qui va par ailleurs assurer et maintenir les services et garanties envers les clients actuels.

« Nous disposons d’un stock important de toutes les pièces nécessaires et recevons quotidiennement des livraisons des fournisseurs existants d’Advanced Ebike das Original », a déclaré Ronald Breeman. « Nous sommes extrêmement heureux d’avoir pu remettre Advanced Ebike das Original sur les rails si rapidement ».

Et de poursuivre : « Ce succès est dû à nos solides contacts internationaux et à notre longue expérience tant sur le marketing que sur les modèles Benelux d’Advanced Ebike das Original. Nous pouvons désormais également mieux rationaliser la gamme de modèles et nous concentrer sur un nombre restreint de modèles à fort potentiel de marché ».

Une année 2025 décisive

Ce tout nouveau départ s’inscrit dans une conjoncture encore et toujours délicate pour la filière du vélo. Les faillites et autres difficultés financières s’enchaînent depuis cet été, en témoigne cette longue liste : Simplon (insolvabilité, Autriche) fin septembre, WATT (faillite, Pays-Bas) début septembre, Timyo (faillite, Pays-Bas), Fuell (faillite, France-USA) en octobre, Stella (faillite, Allemagne) mi-novembre, Smafo, (insolvabilité, Allemagne) en décembre, Amslod (faillite, Pays-Bas) fin décembre, Cargoroo (faillite, Pays-Bas) fin 2024, ou encore Bayck (faillite, Pays-Bas) début janvier 2025.

Inflation, baisse de la demande et surstockage sont les principales raisons à cette débâcle. Et si certains observateurs s’attendaient à une reprise en 2025 – les premières estimations pointent d’ailleurs vers une nouvelle baisse en France en 2024 -, il semblerait plutôt que ce nouveau millésime ne soit pas celui de la reprise, mais plutôt de la stagnation. Et celui de la résistance, donc.