La faillite est actée pour ce géant européen du vélo : plus de 400 emplois menacés

Une procédure d’insolvabilité concernant Internetstores GmbH a officiellement été ouverte le 1er janvier dernier. Celui qui exploite plusieurs grandes boutiques en ligne dédiées au vélo n’a pour le moment aucun repreneur fiable : plus de 400 emplois sont menacés.

La crise du vélo que l’on observe depuis mi-2023, où le nombre de faillites et de difficultés financières se sont multipliées à cause de l’inflation, du surstockage et de la baisse de la demande, n’épargne pas non plus les grands groupes. En octobre dernier, nous vous parlions déjà des complications rencontrées par Internetstores GmbH.

Pour rappel, Internetstores GmbH – filiale de Signa Sports United Group (SSU), lui-même insolvable – possède plusieurs dizaines de boutiques en ligne dédiées au vélo, dont Bikester et Probikeshop, toutes deux positionnées sur le marché français. Les dirigeants avaient annoncé vouloir entamer une procédure d’insolvabilité, qui a officiellement débuté le 1er janvier 2024.

450 salariés menacés

Cette étape marque officiellement le début de la fin pour nombre de ses plateformes, car aucune offre viable n’aurait été prononcée pour racheter l’ensemble de la structure Internetstores GmbH. Selon Sazbzike, cité par eBike News, « le comité des créanciers a convenu d’engager des mesures de liquidation des activités commerciales parallèlement aux négociations en cours ». Au total, 450 salariés sont menacés.

En réalité, le rachat de telle ou telle plateforme de vente appartenant à Internetstores GmbH semble se faire au cas par cas. Par exemple, Probikeshop a récemment été sauvé par deux offres de reprises acceptées par le tribunal de commerce de Lyon : 28 emplois ont été sauvés, quand l’entreprise comptait entre 200 à 300 employés en 2021. Cette chute fulgurante reflète la violence de la crise traversée par le secteur.

Le fait est que la maison-mère a de véritables chances d’être dissoute à l’issue de la procédure d’insolvabilité. D’ici là, on ne peut qu’espérer voir ses filiales tombées dans le giron d’un nouveau repreneur. Toujours selon eBike News, les site Fahrrad.de, Bikestar et Brügelmann sont susceptibles d’être sauvées d’ici les quatre prochaines semaines.

Personne n’est épargné

En France, la bulle post Covid-19 n’a pas été tendre pour tout le monde : Frandroid a déjà mentionné les malheureux cas de Larrun, Reine Bike ou encore Kiffy. Actuellement, plusieurs géants du secteur procèdent à des investissements massifs et des restructurations internes pour rationaliser les coûts et affronter la crise.

Schwalbe a par exemple centralisé sa production de pneus dans une même usine, lorsque la célèbre marque Scott Sports a reçu un investissement de 150 millions de francs suisses pour assumer le coût du surstockage et poursuivre ses activités commerciales. Bref, le millésime 2024 pourrait être déterminant pour beaucoup d’acteurs encore.