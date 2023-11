Une grande plateforme de vente de vélos en ligne vient de s’écrouler

Le groupe Signa Sport United a annoncé le dépôt de bilan de sa filiale européenne, et avec elle les plateformes de vente en ligne de vélos comme Probikeshop et Bikester.

Nous avions vu que Shimano, grand fournisseur de moteurs, transmissions et freins pour vélos électriques (et musculaires), avait enregistré une baisse par rapport à 2022. Mais le niveau d’activité est bien supérieur à 2020 et des années antérieures, ce que nous ont évoqué d’autres acteurs du secteur, montrant que le monde du vélo – notamment électrique – se porte finalement pas si mal.

Cependant, toutes les marques ne sont pas impactées au même niveau, et certaines sans doute plus fragiles souffrent davantage. Signa Sports United, groupe spécialisé dans la vente de produits de sports running et vélo, en fait malheureusement partie. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais Signa possède les plateformes de ventes ProBikeShop, Bikester ou encore Wiggle, opérant en Europe, voire même en France.

Une réaction en chaîne de faillites pour le vélo

La société a subi de grosses pertes au niveau de son chiffre d’affaires début octobre, précisant que « la demande pour les produits est significativement inférieure à 2022 et la période pré-Covid ». Pire, cela concerne particulièrement ses activités vélo. Le groupe s’est ainsi retiré de la bourse new-yorkaise NYSE le 10 octobre, et a annulé un investissement de 150 millions d’euros.

Ses filiales ont subi directement le coup de cette décision, dont l’entité européenne Signa Sport United NV basée à Berlin, insolvable depuis le 23 octobre et avec elle ses sites de ventes. Première victime, le site britannique Wiggle a déposé le bilan la semaine passée. Sur le site français Bikester, on signale que « certaines commandes sont retardées », ainsi que « l’incapacité de traiter les réclamations et les retours » ou des bons d’achat.

Quant à Probikeshop, son dépôt de bilan résultera en un redressement judiciaire la semaine prochaine, selon le média local BrefEco. Le site officiel précise actuellement que « suite à un problème logistique, le passage de commande est suspendu ».

Le groupe étasunien est aussi propriétaire des marques de vélos Nukeproof et Vitus, mais on ignore encore le sort de celles-ci. Leurs vélos sont en tous cas mis en vente avec de grosses réductions sur le site Wiggle par exemple, de belles affaires donc avant même le Black Friday.