Voyager en train avec votre vélo : tout ce que vous devez savoir

Les règles pour emporter son vélo avec soi dans un train diffèrent en fonction des lignes empruntées. Voici toutes les informations à connaître afin d'embarquer à bord sereinement.

Long week-end, semaine de vacances ou déplacement occasionnel, nombreuses sont les raisons d’emporter son vélo électrique ou mécanique avec soi lorsque l’on part en escapade. Selon le mode de transport choisi, les modalités varient, notamment si l’on s’oriente vers le train.

La réglementation diffère en fonction des lignes ferroviaires empruntées, mais également du type de vélo possédé. Pour vous, la rédaction de Frandroid décortique tout ce que vous devez savoir sur le fait de transporter son vélo lors d’un voyage en train.

Puis-je mettre mon vélo dans le train ? Les règles générales à connaître

Tous les vélos ne sont pas acceptés à bord des rames. De façon générale, vous n’avez aucune crainte à avoir si vous voyagez avec un vélo classique, un vélo électrique ou un vélo pliant. Les modèles plus imposants peuvent en revanche ne pas être autorisés à monter dans le wagon. Voici une liste non exhaustive des types de vélos interdits dans les trains de la SNCF :

Les vélos couchés ;

Les tricycles ;

Les vélos tandems ;

Les vélos cargos ;

Les vélos longtails ;

Les remorques pour vélo ;

Les vélos transportés dans un carton.

Quels TER acceptent les vélos ?

La plupart des lignes régionales de la SNCF autorisent le transport d’un vélo sans occasionner de frais supplémentaires. La majorité des lignes disposent d’espaces prévus pour entreposer son vélo durant le trajet. Pour la majorité, ces emplacements sont accessibles sans réservation et dans la limite des places disponibles. On distingue trois cas de figure pour voyager avec un vélo en TER :

Le vélo non démonté doit être rangé dans les espaces dédiés ;

Le vélo pliant est considéré comme bagage à main si ses dimensions n’excèdent pas 130 × 90 cm une fois plié ;

Le vélo démonté bénéficie de la même réglementation que le vélo pliant, à condition qu’il soit rangé dans une housse et que les dimensions totales ne dépassent pas 130 × 90 cm.

Certaines régions appliquent des règles spécifiques quant à la réservation et à la gratuité. Pour plus d’informations sur les règles en vigueur dans votre région, nous vous invitons à consulter le site de la SNCF.

Le Transilien : le cas de la région Île-de-France

Le réseau ferroviaire de l’Île-de-France, nommé Transilien et opéré par la SNCF et la RATP pour certaines lignes de la banlieue parisienne, applique une réglementation spécifique quant à l’emport d’un vélo avec soi. Contrairement à certaines régions de province, il est gratuit de voyager avec un vélo sur ce réseau. En revanche, certaines contraintes sont à considérer :

L’accès avec un vélo pliant est autorisé dans tous les trains du réseau, qu’importe le jour et l’horaire ;

Pour les possesseurs d’un modèle non pliant, prendre le train n’est possible que dans certaines tranches horaires en semaine : avant 6h30, entre 9h30 et 16h30 et après 19 h 30. En clair, les heures de pointe sont proscrites ;

Si les samedis, dimanches et jours fériés ne présentent aucune restriction vis-à-vis des heures d’affluence, précisons que vous ne pourrez pas embarquer si la rame est déjà proche de sa capacité d’accueil maximale. Cette dernière règle s’applique par ailleurs du lundi au vendredi dans les tranches horaires libres.

Les Intercités : le cas des lignes interrégionales

Les Intercités régissent d’une réglementation spécifique. Qu’importe la distance de votre trajet, monter dans un Intercité implique de réserver au préalable un emplacement pour votre vélo. Cette réservation est facturée 10 euros par la SNCF, en supplément du prix du billet du voyageur. Cette condition s’applique :

Pour les trains Intercités de jour sans réservation obligatoire ;

Pour les trains Intercités de jour avec réservation obligatoire ;

Pour les trains Intercités de nuit.

Comment prendre un vélo dans un TGV ?

Les règles pour voyager avec votre vélo sur une ligne TGV de la SNCF sont différentes du réseau TER et de celui des Intercités. On distingue deux types de situation : le cas du vélo pliant ou démontable et celui du vélo non pliant et non démontable.

Vous voyagez en TGV avec un vélo pliant ou démontable :

Si l’engin est pliant et que ses dimensions en position pliée ne dépassent pas 130 × 90 cm, il peut voyager avec vous en tant que bagage à main ;

Si le vélo est démontable, on le place dans une housse conçue pour cet usage en s’assurant que les dimensions totales ne soient pas supérieures à 130 × 90 cm. L’ensemble est considéré comme un bagage à main par la SNCF.

Vous voyagez en TGV avec un vélo non pliant et non démontable :

Emporter son vélo dans une rame de TGV nécessite la réservation d’une place. Celle-ci est facturée 10 euros par vélo et par trajet ;

Le vélo devra être déposé dans un espace dédié, un siège vous sera attribué à proximité lors de la réservation. Pour cette raison, il est impératif de réserver simultanément l’espace du vélo et le billet voyageur.

Voyage en OUIGO : où mettre son vélo dans un OUIGO ?

Bien que les lignes OUIGO puissent emprunter les mêmes voies que celles des TGV INOUI, la réglementation au sujet des vélos est légèrement différente :

À bord des trains OUIGO Grande Vitesse, il n’est possible de transporter qu’un vélo pliant ou démonté et rangé dans une housse. Ce cas de figure entraîne un supplément de 5 euros ;

Dans un train OUIGO Classique, il est possible d’emporter un vélo non démonté pour 10 euros, ou bien d’opter pour le démontage ou le vélo pliant pour un supplément de 5 euros seulement.

Voyage en Eurostar : emporter son vélo Outre-manche

Dans le cas de figure où vous emprunteriez l’Eurostar depuis la France vers l’Angleterre, ou vice-versa, il sera nécessaire de réserver un emplacement spécial vélo. Pour cela, il revient au voyageur de contacter le service client de la compagnie à cette adresse e-mail : travelservices@eurostar.com.

Deux situations se présentent en fonction du type de vélo avec lequel vous embarquez :

Un vélo pliant ou de petite taille (pour enfant) pourra être transporté avec vous en wagon. Pour cela, deux conditions doivent être remplies : le vélo doit être placé dans une housse dont la longueur ne peut pas excéder 85 cm ;

Un vélo non pliant devra quant à lui être démonté et placé dans une housse ou un carton. Contrairement aux trains de la SNCF, le voyageur sera obligé de déposer le vélo emballé au point de dépôt avant de se rendre dans la zone des départs et de rejoindre sa rame.

Réserver un trajet en train avec son vélo : les bonnes astuces à connaître

Si les règles diffèrent en fonction des lignes empruntées, quelques astuces pourraient bien vous éviter certaines mésaventures. À commencer par le choix de la plateforme pour rechercher un itinéraire de voyage.

Comment voyager en TGV s’il n’y a plus d’emplacements libres pour mon vélo ?

Rappelons que les places dédiées aux vélos dans les voitures des TGV sont limitées en nombre. Dans le cas de figure où aucun trajet ne semble accepter de vélos à vos dates, nous recommandons d’utiliser les filtres à disposition sur la plateforme de réservation des billets, SNCF-Connect. Pour cela :

On commence par renseigner le trajet que l’on souhaite faire ainsi que la date du voyage ;

Une fois la recherche lancée, on sélectionne le filtre « type de train » afin de cocher les lignes qui nous intéressent : TER et/ou Intercités ;

On applique le filtre, la page s’actualise et n’affiche plus que les trajets dans les modes sélectionnés.

Dans un autre registre, on pourra également utiliser le filtre « Trajets via » en forçant le passage par une gare desservie par une ligne TER.

Comment trouver toutes les lignes de train qui acceptent les vélos ?

Si certains trains n’acceptent pas toujours l’embarquement d’un vélo, une astuce existe pour afficher tous les itinéraires « vélo-friendly » sur le réseau ferroviaire. Le site Internet de la DB Bahn, la compagnie de train allemande, permet de rechercher des trajets en France sur lesquels il est possible d’emporter son vélo.

On commence par accéder à la page de réservation d’un billet sur le site de la DB Bahn, disponible en français ;

On saisit la gare de départ et celle d’arrivée ;

Dans le menu de sélection du ou des voyageur(s), on ajoute une place, que l’on catégorise comme « vélo » dans le menu déroulant ;

En cliquant sur le bouton « Appliquer », la plateforme considère désormais que l’on souhaite emporter avec soi un vélo. Les résultats affichés en tiendront compte.