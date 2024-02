Cette astucieuse sacoche vélo 2-en-1 mise sur les matières recyclées

Faisant partie de la nouvelle collection 2024 de la marque réputée Vaude, la sacoche vélo CityMe Bike est une 2-en-1 car peut retirer sa fixation pour jouer la sac urbain.

Quand on pense sacoche de vélo électrique, on imagine d’énormes produits de bagagerie ou des produits rustiques en cuir. Détrompez-vous, en 2024 et depuis quelque temps déjà, le marché de ces accessoires pullule de formats et styles, à l’instar de Vaude avec sa nouvelle collection.

Une sacoche 2-en-1

Parmi les nouveautés de la marque allemande, on a repéré une sacoche vélo CityMe Bike, qui se paye plusieurs casquettes. Presque carré (35 x 37 cm), son format est assez compact, avec une bandoulière et une anse. On peut ainsi la porter à la main et à l’épaule pour faire ses petites courses (18 litres de capacité). Pratique.

La fixation QMR 2 se retire // Source : Vaude Ainsi, on transforme la sacoche vélo en besace // Source : Vaude Une séparation et poches incluses // Source : Vaude

Vous pouvez aussi enlever le rail de fixation à l’arrière de la Vaude CityMe Bike et le mettre au fond du sac, c’est plus confortable. Pour la positionner sur le vélo, il faut donc remettre le rail, lié au système de fixation QMR (Quick Mount Release), compatible avec tout porte-sacoche ou porte-bagages (tubes jusqu’à 16 mm).

Malgré cela, la sacoche vélo pèse moins d’un kilo, incluant la séparation en deux compartiments comportant deux poches, porte-clés et emplacement pour stylos.

Un produit Vaude à moindre impact environnemental

Plus qu’une sacoche de vélo classique, Vaude porte une grande importance à l’impact environnemental. Le fabricant teuton utilise ici du polyamide recyclé, et du polyester recyclé venant de bouteilles. La sacoche adopte une surface extérieure déperlante – mais non imperméable – et sans fluorocarbure. Autre petit plus, en se penchant bien, on remarque des petites encoches, afin d’y loger les bandes de diodes proposées par Vaude (en option, et malheureusement sans batterie…).

Disponible en trois coloris (noir, bleu/camel et jaune/gris), la sacoche vélo Vaude CityMe Bike de 13 litres est vendue au prix de 140 euros. On peut ainsi la commander sur le site officiel, ou au travers du réseau de plus de 150 revendeurs en France.