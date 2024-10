Ce siège vélo pas comme les autres permet d’ajouter un passager supplémentaire de manière astucieuse

Tximy est un siège vélo visant à rendre votre monture toujours plus polyvalente, sans casser votre tirelire. Le dispositif se fixe en effet sur la barre du cadre, et permet de transporter un enfant de 5 à 10 ans qui est alors placé entre le conducteur et le guidon. Le tout pour moins de 150 euros.

Source : Tximy

Pour transporter vos progénitures à vélo électrique ou mécanique, plusieurs solutions existent : installer un ou plusieurs sièges enfant à l’arrière de votre cycle, ou bien investir dans un vélo cargo (longtail ou biporteur) certes plus confortable et pratique, mais aussi bien plus onéreux. Bonne nouvelle : une autre solution plus économique demeure, Tximy.

Jusqu’à 40 kg de charge

Tximy est un siège enfant qui permet d’ajouter une troisième place à votre vélo – si l’on part du principe qu’un siège arrière est déjà installé -, afin de transporter un enfant de 5 à 10 ans dans une limite de poids de 40 kg, découvre-t-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction. L’idée est d’apporter une alternative à la fois pratique et abordable aux vélos cargo.

Source : Tximy

Une fois assis, le passager se trouve alors entre le pilote et le guidon : ce dernier lui sert justement de maintien. Le dispositif est par ailleurs composé d’un support pour les pieds, qui se clipse sur une accroché fixée directement sur le tube selle. Pour légitimer sa robustesse, le siège Tximy a été testé par le laboratoire Pourquery, qui réalise analyses et des tests de conformité sur des articles de grande consommation.

Plusieurs conditions à respecter

Plusieurs petites conditions doivent être respectées pour que votre vélo soit compatible : le tube diagonal du cycle doit être d’une largeur maximale de 8 cm, quand le diamètre du tube de selle – sur lequel une fixation doit être installée – ne doit pas dépasser les 56 mm. Globalement, Tximy estime que la majorité des vélos du marché est compatible avec son produit.

Source : Tximy

En outre, un mécanisme coulissant permet de parfaitement positionner le système afin que l’enfant soit correctement installé par rapport au cadre du vélo, le pilote et le cintre. La selle, elle, a été conçue pour être facilement démontable, et bénéficie surtout d’un procédé de production écologique.

Prix et disponibilité

Le siège vélo est en effet fabriqué à partir de bois issu de la filière PEFC, et d’acier et de plastique recyclé. Par conséquent, il est recyclable à 95 %. D’un poids de 1,9 kg, le Tximy est d’ores et déjà disponible à la vente au prix de 139 euros.