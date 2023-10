Decathlon : cette sacoche vélo à petit prix ne lésine pas sur sa contenance

Le catalogue de Decathlon a récemment accueilli une nouvelle sacoche de selle appartenant à la gamme Riverside. D’une contenance de 1,2 litre, cet accessoire permet d’emporter avec soi une belle quantité de matériels techniques.

Si vous préparez une sortie vélo musculaire ou vélo électrique – que ce soit du bikepacking ou du cyclotourisme – d’une journée ou de plusieurs jours, alors cette sacoche de selle Riverside pourrait vous intéresser. Récemment ajouté au catalogue de Decathlon, cet accessoire sert avant tout à transporter du matériel technique… en certaines quantités.

Grâce à sa contenance de 1,2 litre – une version plus petite de 0,8 litre existe -, Decathlon estime qu’il est possible d’embarquer deux chambres à air pour des roues de 27,5 ou 29 pouces, trois démonte-pneus, un multitool, trois cartouches de CO2 de 20 grammes, des clés ou encore vos diverses cartes (crédit, identité, etc.).

Une certification IPX4

Évidemment, libre à vous de choisir ce que vous souhaitez caler à l’intérieur. Il est tout à fait possible d’y insérer des effets personnels uniquement. Dans tous les cas, tout votre barda sera bel et bien protégé, grâce à un indice de protection IPX4. Ce qui signifie que la sacoche résiste à des éclaboussures – attention à ne pas trop la laisser trop longtemps sous la pluie non plus, donc.

Au total, trois points de fixation et une boucle de serrage permettent de l’accrocher comme il se doit à votre selle. Elle dispose aussi d’une fermeture par enroulement, que vous pouvez plus ou moins serré selon la quantité d’affaires disposées à l’intérieur.

Moins de 30 euros

L’enseigne française préconise enfin un lavage à la main, si de la boue ou des éclaboussures l’ont par exemple taché. Le blanchiment, le séchage en tambour, le repassage et le nettoyage à sec ne sont pas conseillés. Cette sacoche de selle est par ailleurs garantie 2 ans, le tout pour un prix de 22 euros sur le site officiel du groupe.

Dans le même registre, nous vous parlions récemment d’une autre sacoche de ce type, signée Van Rysel cette fois-ci – une autre marque de Decathlon -, mais pour une contenance plus petite. D’autres catégories de sacoche existent, comme celles venant se fixer au cintre. Exemple avec la récente Handlebar Bag et ses poches externes très pratiques.