9,99 €/mois pour 200 Go en 5G ? Le réseau d’Orange n’a jamais été aussi accessible

Un forfait mobile boostĂ© en data, adossĂ© Ă l’un des meilleurs rĂ©seaux de France, pour moins de 10 euros par mois ? Cette offre ne coche pas que les bonnes cases, elle les dĂ©passe.

ProposĂ© Ă 9,99 euros par mois, ce forfait mobile figure parmi les offres 4G/5G les plus pertinentes actuellement. Il associe une enveloppe data plus que confortable Ă la qualitĂ© du rĂ©seau Orange, le tout sans engagement ni hausse tarifaire au bout de 12 mois. D’aprĂšs notre comparateur de forfaits mobile, difficile de faire mieux Ă ce tarif.

Ce forfait, qu’est-ce qu’il contient ?

200 Go d’internet en 5G

Appels, SMS et MMS illimités

14 Go utilisables depuis l’UE et les DOM

Sans engagement, sur le rĂ©seau d’Orange

Disponible en SIM physique ou eSIM (+1€/mois)

Ce forfait est proposé à 9,99 euros par mois, sans condition de durée, et uniquement sur le site de YouPrice.

Que permet réellement une enveloppe de 200 Go ?

Avec 200 Go par mois, ce forfait permet de regarder des sĂ©ries, Ă©couter de la musique, passer des appels en visio ou encore partager sa connexion sans se poser de questions. Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, l’enveloppe data est suffisamment large pour couvrir les besoins les plus exigeants, mĂȘme sur plusieurs appareils.

En 4G comme en 5G, les dĂ©bits restent solides, Ă condition d’ĂȘtre bien couvert. À ce tarif, difficile de trouver mieux : Sosh propose par exemple 100 Go en 4G Ă 9,99 euros par mois, et Orange facture 22,99 euros par mois pour 120 Go en 5G.

Avec Le Welcome, YouPrice rend le rĂ©seau d’Orange beaucoup plus accessible. Le MVNO ne dispose pas de ses propres infrastructures, mais bĂ©nĂ©ficie de la mĂȘme qualitĂ© rĂ©seau qu’un client Orange ou Sosh. Un fonctionnement 100 % en ligne, Ă la maniĂšre de Sosh, avec en plus un rapport data/prix bien plus agressif. Pour accĂ©der au rĂ©seau d’Orange Ă ce niveau de tarif, c’est clairement l’un des meilleurs plans du moment.

À qui s’adresse ce forfait ?

Le Welcome s’adresse aux utilisateurs qui consomment beaucoup de donnĂ©es, sans vouloir s’engager sur 12 ou 24 mois. Il peut convenir Ă un Ă©tudiant, un travailleur nomade ou toute personne cherchant un forfait solide Ă petit prix. Avec 14 Go inclus depuis l’Europe et les DOM, il peut aussi dĂ©panner lors de dĂ©placements ponctuels.

YouPrice s’appuie sur le rĂ©seau mobile d’Orange, reconnu pour sa couverture et sa stabilitĂ©. Selon l’ARCEP, Orange reste l’opĂ©rateur numĂ©ro un en matiĂšre de couverture mobile 4G et 5G en France. CĂŽtĂ© performances, SFR est passĂ© en tĂȘte du dernier baromĂštre nPerf (janvier 2025) sur l’internet mobile, mais Orange conserve une avance notable sur les dĂ©bits descendants, avec une moyenne de prĂšs de 130 Mb/s.

Enfin, d’aprĂšs les chiffres de l’ANFR relevĂ©s au 1á”‰Êł avril 2025, Orange dispose de 12 049 sites 5G actifs sur la bande 3,5 GHz – la plus performante – et 12 877 sites mutualisĂ©s 4G/5G, confirmant la densitĂ© de son rĂ©seau sur le territoire.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

