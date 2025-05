Une offre mobile à prix mini, sans engagement, qui met à mal les forfaits bien plus chers des grands opérateurs. 50 Go à moins de 5 euros, appels illimités, data en Europe… difficile de rivaliser à ce niveau.

Alors que les prix repartent à la hausse dans le secteur des télécoms, Cdiscount Mobile propose un forfait 4G sans engagement à seulement 4,99 euros par mois. Un tarif exceptionnel qui comprend 50 Go de data en France, 19 Go depuis l’Europe et les DOM, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités.

Ce forfait est sans condition de durée et ne prévoit aucune hausse au bout d’un an, ce qui le rend d’autant plus pertinent face aux offres souvent soumises à un engagement ou à une augmentation automatique. Il figure en tête des offres à surveiller en cette fin mai 2025 selon notre comparateur de forfaits mobile.

Ce forfait en bref :

50 Go de data en France métropolitaine

19 Go utilisables depuis l’UE, les DOM et autres destinations comme la Norvège ou l’Islande

Appels, SMS et MMS illimités

Carte SIM Ă 1 euro

Le forfait est actuellement proposé à 4,99 euros par mois sur le site de Cdiscount Mobile.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Cdiscount Mobile Cdiscount Mobile

100 Go 6.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir Cdiscount Mobile

20 Go 3.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir Cdiscount Mobile

300 Go 13.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour les budgets serrés, un choix logique

Un VPN Premium moins cher qu’un cafĂ© ! Le VPN Premium de CyberGhost chiffre vos donnĂ©es et protège tous vos appareils en un seul clic ! Pour du streaming, le tĂ©lĂ©travail ou en dĂ©placement il est utile partout.

Ce forfait s’adresse clairement à ceux qui cherchent un abonnement mobile complet et économique. Avec 50 Go, il est possible de streamer des vidéos en qualité standard, écouter de la musique, naviguer, télétravailler ou partager la connexion occasionnellement.

Il est aussi idéal comme forfait secondaire, pour une box 4G ou un usage ponctuel. À ce prix, il est quasiment imbattable, surtout en l’absence d’engagement ou de restriction majeure.

Une couverture fiable avec le réseau de Bouygues Telecom

Cdiscount Mobile utilise le réseau de Bouygues Telecom, reconnu pour sa stabilité et sa couverture étendue, y compris en zones rurales. La 4G est largement disponible sur l’ensemble du territoire, ce qui garantit une bonne expérience utilisateur au quotidien.

La présence de 19 Go pour l’Europe permet également de partir en déplacement ou en vacances sans avoir à souscrire une option internationale.

Comparaison avec les forfaits SFR et Orange : plus de 3 fois plus chers pour moins de data

Comparé aux forfaits des grands opérateurs historiques, l’écart de prix est frappant :

SFR Forfait Mobile 5G (40 Go) : 15,99 euros/mois (pour client box), soit 11 euros de plus pour 10 Go de moins que l’offre Cdiscount.

: 15,99 euros/mois (pour client box), soit pour que l’offre Cdiscount. Orange Forfait Mobile (20 Go) : 17,99 euros/mois, soit 13 euros de plus pour 30 Go de moins.

Malgré leur réseau propriétaire et leur image premium, ni SFR ni Orange ne peuvent aujourd’hui proposer un rapport data/prix aussi agressif. Cdiscount Mobile frappe ici un grand coup, et s’impose comme une alternative crédible pour qui cherche un forfait généreux à prix réduit.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel Forfait

Oxygène 10 Ă 30 Go Appels illimitĂ©s 10 Go – 30 Go en France 15 Go en Europe Ă€ partir de 2.99€ /mois DĂ©couvrir Forfait Mobile B&You

200 Go Appels illimités 200 Go en France 30 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir RED Forfait

100 Go Appels illimités 100 Go en France 26 Go en Europe 6.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.