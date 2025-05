Les trois forfaits de la semaine sont proposés à moins de 5 euros, de quoi utiliser son téléphone sans faire grimper la facture, tout en bénéficiant d’un bon rapport data/prix.

Cette semaine, trois forfaits se distinguent par leur positionnement tarifaire agressif : deux sont proposés à moins de 4 euros par mois, et un à moins de 5 euros. On retrouve ainsi Syma avec son offre Le Trois, B&You qui affiche 20 Go de 4G à 3,99 euros par mois, et RED by SFR avec 50 Go de 4G pour 4,99 euros par mois. Ces forfaits ont été mis en avant sur notre comparateur pour leur excellent rapport quantité de data/prix.

Le trois de Syma en bref :

30 Go de data en France

13 Go utilisables depuis l’UE et les DOM

Appels et SMS/MMS illimités

Sans engagement

Réseau 5G en option à 3 euros

Ce forfait est actuellement proposé à 3,99 euros par mois sur le site de Syma Mobile.

Un forfait pour les usages classiques

Avec 30 Go, il est possible de naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, écouter de la musique en streaming et même visionner quelques vidéos en qualité standard sans risquer le hors-forfait. C’est un bon volume pour une utilisation quotidienne, à condition de ne pas abuser du streaming vidéo en haute définition.

Ce forfait s’adresse surtout aux profils à la recherche d’un forfait pas cher, pour un usage classique du smartphone. Il peut aussi convenir en forfait secondaire pour une tablette, un routeur ou un adolescent.

Une base solide, même à l’étranger

En déplacement dans l’UE ou les DOM, jusqu’à 13 Go sont disponibles, ce qui est bien au-dessus du minimum imposé par la réglementation. Les appels et les SMS/MMS restent illimités depuis ces zones, comme en France.

À noter également : l’option 5G est proposée à 3 euros supplémentaires par mois. Elle permet d’accéder à de meilleurs débits, à condition d’utiliser un smartphone compatible et de se trouver dans une zone couverte par la 5G sur le réseau de SFR.

Cependant, pour ce même tarif additionnel de 3 euros, soit un total de 6,99 euros, Syma propose un forfait plus complet avec une enveloppe data supérieure. Un point à considérer, car cette option 5G ne fait pas de ce forfait le meilleur choix du catalogue.

Le forfait B&You 20 Go en bref :

20 Go de data en France

14 Go utilisables depuis l’UE et les DOM

Appels et SMS/MMS illimités

Sans engagement

Réseau 5G en option à 3 euros

Ce forfait est proposé à 3,99 euros par mois sur le site de B&You.

Pour qui ce forfait est-il vraiment intéressant ?

Avec 20 Go, ce forfait vise les utilisateurs au profil modéré : consultation de mails, réseaux sociaux, streaming audio et navigation web, tout en limitant la vidéo en haute définition. Il peut convenir à un usage principal si les besoins sont maîtrisés, ou en solution secondaire sur un autre appareil.

C’est aussi une option pertinente pour les jeunes, les personnes âgées ou celles et ceux qui ne veulent plus surpayer leur forfait mobile.

5G en option, mais pas forcément le bon plan

Le forfait inclut la 4G sur le réseau de Bouygues Telecom, reconnu pour sa très bonne couverture en France métropolitaine. La 5G est accessible pour 3 euros de plus, mais attention : B&You propose également un forfait 40 Go à 5,99 euros, qui devient plus intéressant à ce tarif. L’option 5G n’est donc pas la plus judicieuse sur cette formule à 20 Go.

Ce forfait RED en bref :

50 Go de data en France

13 Go utilisables depuis l’UE et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Sans engagement

Option 5G à 3 euros/mois

Ce forfait est actuellement affiché à 4,99 euros par mois sur le site de RED by SFR.

Un forfait adapté aux usages réguliers

Avec 50 Go, ce forfait permet un usage complet : streaming audio, vidéos en qualité standard, réseaux sociaux et navigation web quotidienne. Il convient à celles et ceux qui souhaitent profiter d’un bon niveau de data sans payer plus de 5 euros.

L’offre peut aussi être intéressante comme deuxième ligne ou pour équiper un ado, un proche ou un routeur 4G à petit prix.

Options payantes : à bien peser

Par défaut, le forfait est limité à la 4G sur le réseau de SFR. Une option 5G est disponible pour 3 euros supplémentaires. Cependant, pour 7,99 euros, RED propose aussi un forfait 100 Go avec 5G incluse, qui devient plus pertinent pour les plus gros utilisateurs de data.

Même logique pour l’international : une option à 5 euros permet d’étendre les usages à des pays comme les États-Unis, le Canada ou la Suisse, mais à ce prix-là, d’autres forfaits RED plus complets peuvent être plus intéressants.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

