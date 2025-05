Cette semaine, notre comparateur met en avant trois forfaits mobile qui se démarquent. Que l’on cherche un petit prix, beaucoup de data ou la 5G, ces offres méritent clairement un coup d’œil !

Notre comparateur met en lumière trois forfaits particulièrement attractifs cette semaine. Auchan Télécom propose une offre à 3,99 euros par mois, avec 10 Go de data en France et 10 Go utilisables en Europe, le tout sur le réseau Bouygues Telecom. Du côté de YouPrice, le forfait Le Neo affiche 100 Go en France et 10 Go en Europe a partir de 6,99 euros, avec appels, SMS et MMS illimités, et la possibilité de choisir entre les réseaux Orange et SFR. Enfin, RED by SFR se positionne avec une offre 5G à 9,99 euros par mois, incluant 250 Go en France et 26 Go en Europe, sans engagement. Trois propositions solides, que l’on détaille dans la suite.

Le forfait d’Auchan TĂ©lĂ©com en bref :

10 Go en 4G sur le réseau Bouygues Telecom

10 Go utilisables en Europe et DOM

Appels, SMS et MMS illimités

3,99 euros par mois, sans engagement (SIM à 1 €)

En ce moment, le forfait d’Auchan TĂ©lĂ©com est Ă 3,99 euros par mois sur le site de l’opĂ©rateur.

Un forfait basĂ© sur l’essentiel

Ce forfait Auchan Télécom coche toutes les cases pour celles et ceux qui cherchent une offre simple, efficace et surtout économique. Avec 10 Go de data utilisables en France comme en Europe et les DOM, il permet de rester connecté au quotidien : réseaux sociaux, navigation web, messagerie, tout y passe, même en déplacement. Les appels, SMS et MMS illimités complètent l’ensemble, que ce soit en France ou à l’étranger.

L’offre s’adresse avant tout à un usage modéré de la data. Parfait pour les étudiants, les jeunes actifs ou ceux qui passent le plus clair de leur temps connectés en Wi-Fi.

À 3,99 euros par mois, sans engagement, c’est une option pratique pour garder la main sur son budget, tout en profitant du réseau de Bouygues Telecom, dont la couverture 4G dépasse les 99 % de la population.

Le forfait Le Neo en bref :

100 Go en 4G sur le rĂ©seau d’Orange ou de SFR (au choix)

10 Go utilisables en Europe et DOM

Appels, SMS et MMS illimités

eSim disponible sur le rĂ©seau d’Orange (+1€/mois)

Le forfait Le NĂ©o est Ă 6,99 euros par mois sur le rĂ©seau de SFR et Ă 7,99 euros par mois sur le rĂ©seau d’Orange.

Un forfait pour s’adapter Ă tous les rythmes

Le Neo de YouPrice s’adresse à celles et ceux qui veulent une enveloppe data généreuse sans faire exploser leur budget. Avec 100 Go en France, ce forfait couvre largement les usages intensifs : streaming, jeux en ligne, téléchargements, appels visio ou partage de connexion. Les 10 Go inclus pour l’Europe et les DOM permettent de rester connecté lors de vos déplacements.

Un des points forts de YouPrice, c’est la possibilité de choisir son réseau au moment de la souscription : Orange ou SFR, selon la couverture qui vous convient le mieux. Une souplesse bienvenue, notamment si vous connaissez déjà la qualité de service autour de chez vous. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France comme depuis l’UE/DOM. À noter : la carte eSIM est proposée uniquement sur le réseau Orange, avec une facturation de 1 euro par mois supplémentaire.

Ce forfait s’adresse à un large public : étudiants, actifs ou familles qui cherchent un bon équilibre entre data et prix, sans engagement.

Le forfait de RED 250 Go en bref :

250 Go en 5G sur le réseau de SFR

26 Go utilisables en Europe et DOM

Appels, SMS et MMS illimités

En ce moment, le forfait 250 Go en 5G de RED est à 9,99 euros par mois, directement sur le site de l’opérateur.

Le forfait 5G de la semaine

Le forfait RED by SFR s’impose comme une valeur sûre pour les gros consommateurs de data ou ceux qui souhaitent profiter pleinement de la 5G sans dépasser les 10 euros par mois. Avec 250 Go en France, il ouvre la porte à tous les usages les plus gourmands : streaming en très haute qualité, jeux en ligne, télétravail en mobilité, sauvegardes dans le cloud ou encore partage de connexion avec plusieurs appareils.

Les 26 Go utilisables en Europe et dans les DOM complètent l’offre pour rester connecté facilement, même en déplacement.

Ce forfait repose sur le réseau 5G de SFR, l’un des plus étendus en France, avec de bonnes performances en zones urbaines comme périurbaines. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France et depuis l’UE/DOM. L’absence d’engagement permet de changer d’offre à tout moment, sans frais ni contrainte.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

