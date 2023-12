Vous êtes éligible à la fibre chez Bouygues Télécom, vous souhaitez payer le moins cher possible et vous vous êtes déjà demandé si l'offre Bbox Fit valait le coup. Voici donc un résumé de l'offre.

La Bbox Fit est l’offre Internet la moins chère de Bouygues Telecom. Elle est disponible en ADSL ou en fibre optique avec, comme les autres offres de l’opérateur, un prix réduit pendant une première période. Elle fait partie des offres adaptées aux personnes qui souhaitent profiter de la fibre optique sans payer trop cher et pour un usage classique, sans besoin de performances à outrance. Elle est en concurrence frontale avec la Box fibre RED, la boite Sosh et la Freebox Revolution.

Prix de l’abonnement : 18,99 € par mois pendant 6 mois, puis 32,99 € par mois

18,99 € par mois pendant 6 mois, puis 32,99 € par mois Équipement fourni : serveur Bbox Fit

serveur Bbox Fit Débits proposés : jusqu’à 400 Mb/s en téléchargement et en envoi

: jusqu’à 400 Mb/s en téléchargement et en envoi Frais de mise en service : 29 euros

: 29 euros Frais de résiliation : 59 euros

59 euros Durée d’engagement : un an d’engagement

un an d’engagement Communications : illimité vers les fixes de plus de 110 destinations et vers les mobiles en France et DOM

Les meilleures box internet du moment chez Bouygues Telecom Fibre Bbox must Fibre 26.99€ 42.99€ 2 mois offerts Découvrir Fibre Bbox fit Fibre 18.99€ 32.99€ 2 mois offerts Découvrir ADSL Bbox fit ADSL 18.99€ 32.99€ 2 mois offerts Découvrir Toutes les box internet

Un débit fibre minimum, mais suffisant pour les principaux usages

L’offre Bbox Fit assure l’essentiel avec une connexion en FTTH allant jusqu’à 400 Mb/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. Ce n’est pas le meilleur débit disponible, mais c’est déjà un gap suffisant par rapport à l’ADSL ou une box 4G à la maison. Voici le débit comparé chez les box fibre concurrentes sur cette gamme de prix :

La boite Sosh : 300 Mb/s en téléchargement et en envoi

Box RED by SFR : 500 Mb/s en téléchargement et en envoi

Freebox Revolution : 1 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en envoi

On peut constater sur le dernier baromètre Nperf en date que Bouygues Télécom se place premier sur le classement des connexions fibre en France avec une seconde place juste derrière Free sur les débits en téléchargement (mesuré à 305,31 Mb/s en moyenne, toutes connexions fibre confondues).

En substance donc, la Bbox Fit permet d’obtenir une expérience fibre très correcte pour des usages simples comme le streaming de SVOD ou TV, la domotique ou le jeu en ligne.

La « garantie Internet » par Bouygues Télécom

Bien que la Bbox Fit représente l’option d’entrée de gamme, cela n’altère en rien les engagements affichés de Bouygues Télécom pour la qualité de son service. L’opérateur met dorénavant en avant le service « Internet garanti » inclus dans toutes ses offres. Ce service constitue l’engagement du fournisseur d’accès à Internet à maintenir une connexion en toutes circonstances, y compris en cas de panne ou de déménagement.

Concrètement, en cas d’incident ou de changement de domicile, Bouygues Télécom fournira gratuitement une clé 4G ou une recharge de 60 Go sur un forfait mobile de Bouygues Télécom en moins de 24 heures. Ainsi, aucune coupure du réseau à domicile n’est à prévoir si vous êtes abonné chez l’opérateur avec un forfait Mobile B&You ou Sensation.

Le design du routeur Bbox Fit

Introduit en 2017, le routeur de la Bbox Fit venait remplacer celui de la Bbox Sensation tout en étant accompagné la box TV Bbox Miami avant de réatterrir sur l’offre Bbox Must. Cette dernière ayant changé de routeur (pour introduire le Wi-Fi 6 à l’offre), il se trouve donc aujourd’hui réservé à l’offre Bbox Fit.

On se retrouve avec un bloc rectangulaire en plastique blanc très simple. Pas d’écran LCD ni de connectique plus évoluée (module SFP ou USB-C), la Bbox Fit fait dans le minimalisme avec 4 ports Ethernet LAN, un port USB 2.0 à l’avant, un port VDSL, un port Ethernet pour la fibre optique.

À l’origine conçu pour l’ADSL, le modem Bbox Fit est livré avec un boîtier ONT qui permet à la box Bouygues Telecom de fournir une connexion fibre. En règle générale, le technicien qui installe la fibre à votre domicile se charge du branchement de ce petit boîtier à la Bbox Fit.

Notez d’ailleurs que Bouygues Télécom propose d’autres accessoires à ajouter au panier de sa commande comme des prises CPL, une manette Xbox Series ou encore une multiprise parafoudre. Comme le répéteur Wi-Fi n’est pas inclus d’office dans l’offre Bbox Fit, il faut donc parcourir cette étape pour en obtenir un.

Pas de box TV, mais des chaines accessibles via une application

Contrairement à la Bbox Must et la Bbox Ultym qui disposent respectivement des décodeurs TV Bbox TV 4K et Bbox TV 4K HDR, la Bbox Fit n’est pas livrée avec un boitier TV, un peu à l’image de l’offre fibre chez Sosh. En revanche, Bouygues n’a pas délaissé le volet TV pour cette offre puisque l’opérateur propose un bouquet TV de plus de 100 chaines et replays accessibles avec l’application Bbox TV.

Cette dernière est disponible sur le Google Play Store comme sur l’App Store, mais aussi depuis les TV connectées disposant de l’application comme chez LG avec WebOS, Samsung avec TizenOS ou Philips, TCL ou Sony avec Google TV.

Son principal avantage est qu’elle propose tous les services d’un décodeur TV, sans en imposer l’encombrement, et ce aussi bien sur un téléviseur connecté que sur un smartphone ou une tablette. Les abonnés ont ainsi accès au bouquet de chaines classiques ainsi qu’aux canaux de la TNT.

Comment accéder à l’interface administrateur de sa Bbox (Bouygues Télécom)

Depuis un navigateur Web

Pour tous les modèles de Bbox dont la Bbox Fit, voici les deux options pour se connecter à l’interface de gestion version Web :

Utiliser l’adresse https://mabbox.bytel.fr

Copier-coller l’adresse IP 192.168.1.254 dans la barre de recherche

Lors de la première connexion, une phase d’installation est nécessaire. Cliquez sur « commencez l’installation ». Vous serez ensuite sollicité pour appuyer sur le bouton Wi-Fi de la Bbox pour en définir un mot de passe. Une fois celui-ci choisi, vous avez directement accès à l’interface de gestion de la Bbox.

Depuis un smartphone

C’est avec l’application Espace Client de Bouygues Télécom qu’il vous sera possible de piloter votre Bbox à domicile et à distance. Lors de la première connexion, les mêmes identifiants et mots de passe que pour la version Web vous seront demandés.

Espace Client Bouygues Telecom Télécharger gratuitement