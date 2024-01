Ce qui cloche avec la Freebox Ultra

Free vient d'annoncer la Freebox Ultra, une box novatrice avec plein d'avantages... mais aussi quelques petits défauts.

La Freebox V9 s’appelle donc la Freebox Ultra ! Elle propose un dĂ©bit symĂ©trique jusqu’Ă 8 Gbps, avec quatre ports Ethernet 2,5G, un port SFP dĂ©diĂ© au rĂ©seau local et du Wi-Fi 7 pour profiter pleinement de la fibre.

Une nouvelle fois, Free bouscule donc ses concurrents et se positionne en prĂ©curseur avec une offre trĂšs complĂšte. Mais tout n’est pas parfait. On fait le point sur les Ă©lĂ©ments qui déçoivent.

Le prix de la Freebox Ultra Essentiel

On s’attendait Ă deux Freebox, la V9 et la V9 Light. Nous avons finalement une seule Freebox avec deux offres : l’une intĂ©grant un grand nombre de services de SVOD et de chaĂźnes payantes, et l’autre plus simple se concentrant sur l’essentiel. C’est d’ailleurs son nom.

Toutefois, cette offre Essentiel coĂ»te seulement 10 euros de moins par mois, soit 49,99 euros par mois aprĂšs l’annĂ©e Ă tarif rĂ©duit. C’est le prix de l’actuelle Delta qui inclut pourtant Netflix et Amazon Prime. On y perd donc au change.

De plus, sur scĂšne, Xavier Niel a justifiĂ© sa hausse de prix entre autres en cumulant le prix de ces diffĂ©rents services : 84 euros par mois. Il faut choisir : si c’est un tel avantage, le retirer devrait faire baisser les tarifs de façon plus importante.

La SVOD avec des pubs

Certes, l’abonnement Freebox Ultra donne accĂšs Ă de nombreux services, mais sous quelle forme ? À 5,99 euros par mois, Netflix et Disney+ proposent des services marquĂ©s par de la publicitĂ© et limitĂ©s au 1080p. Pour vous passer des rĂ©clames ou profiter de la 4K, il faudra passer Ă la caisse pour allonger la diffĂ©rence.

Le répéteur (limité) double de prix

Le Wi-Fi 7 coĂ»te cher apparemment chez Free. La Freebox Ultra n’est pas la seule Ă coĂ»ter cher : le rĂ©pĂ©teur aussi. Dans les petites lignes de la prĂ©sentation, on peut lire que « un rĂ©pĂ©teur [est] inclus (mis Ă disposition) sur demande depuis l’Espace AbonnĂ© et jusqu’à trois rĂ©pĂ©teurs supplĂ©mentaires (20€/rĂ©pĂ©teur) ».

Actuellement, le rĂ©pĂ©teur supplĂ©mentaire est facturĂ© 10 euros. C’est donc le double du prix pour passer au Wi-Fi 7.

Notons Ă©galement que le port Ethernet du rĂ©pĂ©teur est limitĂ© Ă 1 Gbps. Il est donc prĂ©fĂ©rable de l’utiliser entiĂšrement en Wi-Fi pour Ă©viter de le brider.

Pas d’offre avec l’Apple TV ?

Depuis le lancement de la Delta, il est possible de choisir son dĂ©codeur TV. D’abord, le player Devialet (retirĂ© depuis), puis le player Pop ou l’Apple TV 4K.

Pourquoi c’est intĂ©ressant ? Parce qu’il faut bien avouer que le Player Pop est loin d’ĂȘtre optimal. Il manque de puissance et sa dissipation thermique est horrible, ce qui entraine de nombreux ralentissements, voire des arrĂȘts complets.

Or, selon les informations de Tiino-X83, la Freebox Ultra ne sera pas proposĂ©e dans un premier temps avec l’Apple TV 4K. Le Player Pop est donc la seule alternative.

Le pack sécurité incompatible

Si vous avez une Freebox Delta, vous avez peut-ĂȘtre souscrit au pack sĂ©curitĂ©. Celui-ci vous permet de bĂ©nĂ©ficier d’un ensemble d’équipements (dĂ©tecteurs de mouvements, d’ouvertures, des camĂ©ras…) et de services pour protĂ©ger votre logement.

Mais attention, ne sautez pas directement sur la Freebox Ultra si vous disposez de ce pack, Tiino-X83 affirme qu’il serait incompatible.

Une consommation rĂ©duite… quand on la rĂ©duit

« Une box plus musclĂ©e, puis puissante et plus rapide, mais qui consomme autant que la box la plus petite du marchĂ©, notre Freebox Pop », explique MaĂ«lle Camus-Ginger, « Guide SuprĂȘme de Free », lors de la confĂ©rence. Oui, la Freebox Ultra ne consomme que 9,9 W lorsqu’elle fonctionne, mais il faut garder un Ɠil sur l’astĂ©risque.

La Freebox Ultra consomme 9,9 W, c’est effectivement moins que les 10,5 W de la Freebox Pop. Mais attention, ce chiffre est obtenu en mode Éco Wi-Fi bi-bande. En l’activant, vous n’aurez donc pas la connexion la plus puissante et la plus rapide.

Le Pocket Wi-Fi… oui, mais…

DĂšs la souscription Ă un abonnement Freebox Ultra, vous recevrez un Pocket Wi-Fi. Il s’agit d’un petit modem 4G vous permettant de bĂ©nĂ©ficier d’une connexion internet avec 200 Go de data avant la mise Ă disposition de votre ligne fixe. Bonne nouvelle : vous pouvez le garder aprĂšs.

Petit bémol néanmoins : une fois votre ligne en place, ce ne sont plus 200 Go qui sont disponibles, mais 50 Go par mois. Au-delà de cette limite, le débit est bridé.

De plus, pour une marque qui prĂŽne l’Ă©coresponsabilitĂ© et la tenue dans le temps de ses appareils, on aurait apprĂ©ciĂ© un modem 5G optionnel avec une vision long terme.

Toujours des frais pour les abonnés

Enfin, ce n’est pas une particularitĂ© de Free, mais les abonnĂ©s actuels sont comme toujours lĂ©sĂ©s. Outre le fait que le tarif rĂ©duit n’est disponible que sur les douze premiers mois et pour les nouveaux abonnĂ©s, il faut payer la migration de 49 euros pour passer d’une ancienne offre Ă la Freebox Ultra.

Malgré tout cela, la Freebox Ultra reste une box trÚs prometteuse sur le papier.