Freebox Ultra Essentiel : trop cher et pas si « essentiel » que ça

Free a lancé l'offre Freebox Ultra Essentiel à 39,99 euros par mois, puis à 49,99 euros par mois. Cette offre, malgré son nom, n'intègre pas le riche bouquet de contenus de la Freebox Ultra. Beaucoup estiment que cette offre est loin de ce qu'on pourrait qualifier d'essentiel, c'est-à-dire une box performante avec une bonne connexion.

La Freebox Ultra de Free débarque avec son lot de fonctionnalités et de services qui semblent sortir tout droit d’un buffet à volonté technologique.

Fibre 10G avec des débits de 8 Gbit/s en débit montant et descendant, Wi-Fi 7 pour la première fois, un routeur mobile 4G avec 50 Go/mois de données et un pack de services (avec le Player TV) à faire pâlir de jalousie n’importe quel amateur de streaming et de TV : de Canal+ en direct à Disney+ avec pub, en passant par Netflix avec pub, Amazon Prime Video et bien plus. Le ticket d’entrée est à 49,99 euros par mois la première année, puis grimpe à 59,99 euros.

Par contre, quand on jette un œil à l’offre Freebox Ultra Essentiel, on se gratte la tête. À 39,99 euros puis 49,99 euros par mois, on pourrait penser qu’elle répond à l’appel de ceux qui veulent juste une bonne connexion sans fioritures. Mais voilà, ce n’est pas vraiment le cas. Sans le contenu riche de sa grande sœur, cette offre semble manquer le coche de ce qui serait véritablement « essentiel » pour beaucoup d’utilisateurs.

Julien Cadot le dit clairement sur X : il rêve d’une box simple, économe en énergie, sans Wi-Fi superflu, qui se concentre uniquement sur une connexion fibre de qualité. Pour lui, et probablement pour beaucoup d’autres, une offre plus épurée à 30 euros par mois aurait plus de sens. Alors, cette offre « Essentiel », on se demande pour qui elle l’est vraiment.

Pour corser le tout, regardons du côté de la Freebox Delta et de la Delta S. Avec des tarifs identiques ou proches, mais des services qui varient grandement, on se perd facilement dans ce labyrinthe d’options. On en vient à se demander si Free n’a pas oublié en chemin l’essentiel : proposer des offres claires et adaptées aux besoins réels de ses utilisateurs. La complexité de ces offres rend la tâche ardue pour le consommateur moyen de démêler ce qui est véritablement « essentiel » pour lui.

« Freebox Ultra Vraiment Essentiel »

Imaginons un forfait alternatif pour la Freebox Ultra, axé sur la simplicité et répondant aux attentes des utilisateurs en quête d’une offre équilibrée entre performance et prix. Ce forfait pourrait se nommer « Freebox Ultra Vraiment Essentiel » et offrirait la conservation de la technologie Fibre 10G offrant jusqu’à 8 Gbit/s en débit montant et descendant. Le Wi-Fi 7 pourrait même être optionnel, si l’offre s’adresse à un public déjà équipé de routeurs Wi-Fi performants. Allez, soyons fous… une offre à 30 euros par mois, sans engagement évidemment. Xavier Niel, vous nous suivez ?