Pour sa Freebox Ultra (V9), Free recycle aussi son boîtier TV

Free n'a pas annonc√© de nouveau bo√ģtier TV avec sa Freebox Ultra, il faudra donc se contenter du Play Pop de la Freebox Pop, sorti en 2020.

Ce mardi, Free a annonc√© sa nouvelle Freebox Ultra, une nouvelle box dot√©e du Wi-Fi¬†7 et d’un d√©but montant comme descendant √† 8¬†Gbps. Seulement, contrairement √† son habitude, l’op√©rateur du groupe Iliad s’est bien gard√© de pr√©senter une nouvelle box TV allant de pair avec sa Freebox Ultra. Il faut dire que la box sera commercialis√©e avec un bo√ģtier d√©j√† bien connu des freenautes.

En effet, m√™me si la Freebox Ultra est une toute nouvelle box c√īt√© serveur, elle sera bel et bien fournie avec le bo√ģtier TV¬†4K de la Freebox Pop, le Player Pop, celui-l√† m√™me lanc√© en 2020 d√©j√†. Il faut dire que la forme ovale de la nouvelle box vient fortement rappeler celle, ronde, du bo√ģtier TV Player Pop.

Pour rappel, ce bo√ģtier TV de forme ronde embarque le syst√®me Android TV, permettant √† tout √† chacun d’installer les applications qu’il souhaite directement sur sa box TV. Par d√©faut, il va √©galement lancer, au d√©marrage, l’application Oqee by Free, lanc√©e en 2020 avec la Freebox Pop et qui va permettre de profiter de l’ensemble des services de t√©l√©vision — avec 120¬†cha√ģnes dont Canal+ en direct — et de l’interface propre √† Free.

Un bo√ģtier TV limit√© au Wi-Fi¬†5

Du c√īt√© de la connectique du bo√ģtier, on a droit ici √† une prise HDMI¬†2.0, une prise Gigabit Ethernet, une prise d’alimentation, une prise antenne et une sortie SPDIF pour le son. En fa√ßade, la box TV profite d’un porte USB-A et d’un logement pour carte microSD. La box est cependant limit√©e nativement √† un stockage de 16¬†Go et au Wi-Fi¬†5, alors m√™me que la nouvelle Freebox Ultra profite du Wi-Fi¬†7.

HDMI 2.0 oblige, la box est limitée à une sortie vidéo en Ultra HD à 60 Hz. Elle prend cependant en charge aussi bien le HDR 10 que le Dolby Vision.

Bien √©videmment, la Freebox Ultra sera √©galement fournie avec la m√™me t√©l√©commande que la Freebox Pop, puisqu’elles partagent le m√™me bo√ģtier TV Player Pop. De ce c√īt√©-l√†, aucun changement n’est donc √† pr√©voir.

Un bo√ģtier qui peut √™tre remplac√© par un t√©l√©viseur connect√©

Free laissera cependant le choix aux utilisateurs qui pourront d√©cider de ne pas prendre de bo√ģtier TV avec leur nouvelle Freebox Ultra.

M√™me si cela ne r√©duira pas pour autant le prix de leur abonnement, ils pourront ainsi d√©cider, s’ils le souhaitent, de profiter des fonctionnalit√©s du bo√ģtier TV directement sur leur t√©l√©viseur connect√© ou avec un box tierce gr√Ęce √† l’application Oqee disponible sur t√©l√©viseurs Samsung, Android TV et Apple TV.