Transfert d’eSIM : cet outil aplanirait l’un des derniers obstacle à l’abandon de l’iPhone pour Android

Transférer l’eSIM d’un iPhone vers un appareil Android pourrait bientôt devenir plus simple. Des indices découverts dans le code d’Android 16 suggèrent que Google et Apple s’apprêtent à proposer une fonctionnalité permettant de simplifier toujours un peu plus le passage d’un écosystème à l’autre.

Quitter l’iPhone va devenir encore plus simple // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Passer de l’iPhone à Android, et vice-versa, est devenu plus simple ces dernières années grâce aux efforts conjoints de Google et d’Apple, grâce à l’UE (et grâce à notre guide). Sur ce terrain, il semble aujourd’hui qu’un dernier obstacle sera bientôt aplani pour faciliter toujours un peu plus la migration des utilisateurs d’iPhone vers Android.

On apprend en effet d’Android Authority qu’un nouvel outil de transfert sans-fil d’eSIM serait sur le point de voir le jour.

Dans Android 16 QPR1 Bêta 1, le journaliste Mishaal Rahman a en effet découvert que Google ajoute à présent à son application SIM Manager des éléments pointant vers un transfert simplifié de l’eSIM entre iOS et Android.

Il y est notamment question d’une nouvelle option « Transfert vers Android » qu’Apple intégrerait prochainement aux réglages d’iOS, sous l’onglet Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone. Quelque chose se prépare donc en ce sens.

Passer à Android va devenir encore plus facile

En l’état, il est possible qu’Apple ajoute cette nouvelle fonction à iOS dans les prochains mois. Reste à savoir si la firme profitera de la prochaine WWDC pour ajouter cette fonctionnalité à iOS 19… ou si elle choisira de l’intégrer plus rapidement à son environnement logiciel au travers d’une mise à jour mineure d’iOS 18. Les deux options sont sur la table.

Comme le souligne Apple Insider, cette fonction de transfert sans-fil de l’eSIM entre l’iPhone et un appareil Android viendrait combler un vide dans le panel d’outils et de fonctions permettant de simplifier le passage d’un écosystème à l’autre. Car jusqu’à présent, les principaux outils de transfert ne prennent pas en charge l’eSIM.

Cette dernière n’est donc pas transférable automatiquement, ce qui implique une intervention manuelle de la part de l’utilisateur, et une interaction auprès du fournisseur de l’eSIM pouvant s’avérer fastidieuse. L’ajout d’une option dédiée au transfert automatique de l’eSIM n’aurait donc rien d’un luxe.

Dans le détail, cette fonction tirerait parti d’un QR Code affiché sur l’iPhone, qu’il faudrait tout simplement scanner avec l’appareil Android cible pour entamer le transfert sans-fil de l’eSIM. Cette méthode reprendrait le concept déjà utilisé par Google pour les transferts entre deux appareils Android.

Reste maintenant à savoir si Google prépare, en contrepartie des efforts d’Apple, une fonction similaire permettant cette fois à un utilisateur de transférer l’eSIM d’un smartphone Android, vers un nouvel iPhone.