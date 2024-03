Passer d’un iPhone à un smartphone Android sera encore plus facile grâce à l’UE

L'application du Digital Market Acts en Europe sera bénéfique pour l'utilisateur à bien des égards et lui permettra notamment de faire la transition entre un iPhone et Android (ou inversement) encore plus simplement.

Les effets de bord du Digital Markets Act (DMA) commencent à se faire sentir auprès de tous les géants de la tech. Cette réglementation prône une plus grande ouverture à la concurrence, cela passera donc par l’autorisation des magasins d’applications alternatifs, mais aussi des moyens de paiement alternatifs, que ce soit sur l’App Store d’Apple ou le Play Store de Google.

Une autre conséquence de cette loi européenne est la nécessité pour tous les OS, qu’ils soient mobile ou desktop, de s’ouvrir aux applications concurrentes, mais aussi de proposer des outils pour passer d’une plateforme à une autre. C’est le cas d’Apple qui, dans sa procédure de mise en conformité, prévoit de faciliter la transition d’un iPhone vers un smartphone Android.

Un outil de transition entre iOS et Android

Dans un document de conformité publié par Apple (via The Verge), le constructeur détaille toutes ses initiatives pour respecter les directives du DMA. Parmi celles dont nous avions connaissance, nous avons des détails sur les deux outils qu’Apple compte proposer pour ouvrir davantage iOS sur l’iPhone.

Ainsi, le constructeur est en train de développer « des solutions plus simples pour transférer des données d’un iPhone vers un téléphone non-Apple » à destination des autres systèmes d’exploitation. Ces outils sont prévus pour l’automne 2025 et permettront notamment à ses concurrents comme Samsung, Google ou encore Xiaomi d’améliorer leurs propres outils de transition.

Une autre mesure, déjà appliquée dans la dernière version de Windows 11, prévoit la possibilité de supprimer Safari de son iPhone et de choisir un autre navigateur web par défaut d’ici à mars 2025 en Union européenne. Apple proposera notamment un outil pour changer de navigateur et « permettant d’exporter et d’importer des données de navigation pertinentes dans un autre navigateur sur le même appareil ». Cette solution devrait arriver à la fin de l’année 2024, début 2025 au plus tard.