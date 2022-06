Google facilite le passage d’un iPhone à un smartphone Android 12

Google étend la prise en charge de l'application "Passer à Android" sur iOS à tous les smartphones sous Android 12. C'est évidemment dans son intérêt de convertir au mieux les utilisateurs de smartphones à son écosystème.

La concurrence entre Apple et Google sur des smartphones est toujours aussi féroce et les deux géants tentent de grappiller la moindre part de marché. Google annonce que son application iOS Switch to Android, nommée Passer à Android en français, prend désormais en charge tous les smartphones Android 12.

Une application limitée aux Pixel, mais qui s’étend à tous les téléphones Android 12

Cette application disponible sur l’App Store a été publiée en début d’année, mais n’était disponible que sur les Pixel. Disponible sur les iPad et iPhone respectivement sous iPadOS 12 et iOS 12 minimum, elle permet de transférer des données de son iPhone vers un smartphone sous Android. Cela peut être des photos, des vidéos, des contacts, des événements du calendrier, etc.

The Verge précise que « l’application prend même en charge le transfert des messages WhatsApp », mais aussi des photos et des messages vocaux.

Comment passer d’un iPhone à un smartphone Android 12 ?

Google a bien sûr facilité au mieux le transfert des données entre un smartphone Apple et un modèle sous Android. Une fois l’application installée, il suffit de suivre les instructions pour démarrer le processus. Le transfert peut s’effectuer en connectant en filaire les deux téléphones avec le câble de l’iPhone. Mais les données peuvent être déplacées sans-fil également via un réseau Wi-Fi entre les deux appareils, bien que ce soit moins rapide.

Pour celles et ceux qui voudraient faire l’inverse, à savoir passer d’un smartphone Android à un iPhone, c’est très similaire. Apple possède également une application de transfert de données disponible sur le Google Play Store, baptisée Move to iOS, ou Migrer vers iOS. Sortie en septembre 2015, elle enregistre sur le magasin d’application du concurrent plus de 100 millions de téléchargements (bien qu’il ne soit pas possible de connaître le nombre exact).

