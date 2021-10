WhatsApp : vous pouvez copier vos conversations de l’iPhone à Android, mais attention aux conditions

Réservé aux produits Samsung dans un premier temps, le transfert d'historique de WhatsApp d'un iPhone à Android est désormais disponible sur tous les appareils Android.

Les coïncidences sont parfois bien heureuses. Alors qu’une enquête de plusieurs procureurs généraux des États-Unis accuse Google de 1001 manipulations et autres accords secrets, dont notamment le fait d’avoir menti sur l’accès aux données de WhatsApp stockées sur Google Drive, la firme californienne annonce une nouveauté importante… pour WhatsApp.

Le service développé par Facebook propose après de longs mois d’attentes la possibilité de transférer ses conversations d’un iPhone vers un smartphone sous Android.

Une procédure simple, des conditions difficiles

Si vous avez l’impression d’avoir déjà lu cet article, c’est sans doute que vous pensez à la possibilité de transférer ses données de l’iPhone à un smartphone Samsung. Le fabricant coréen a en effet eu le droit à une petite fenêtre d’exclusivité puisque cette copie est disponible depuis la fin de l’été. Désormais elle s’étend aux smartphones Android des autres marques qui tournent sous Android 12, à commencer par les Pixel.

La seule chose dont vous avez besoin pour l’opération est un câble USB-C vers Lightning. Une fois les deux smartphones connectés, l’opération peut commencer. Attention, elle est seulement disponible au moment de l’initialisation du smartphone sous Android.

Pendant l’initialisation du smartphone, il sera possible de transférer de nombreuses données par le câble depuis l’iPhone : photos, vidéos, contacts, historique de SMS, etc. Avec la mise à jour vers Android 12, WhatsApp s’ajoute à cette liste et va vous demander de scanner un code QR avec l’iPhone pour lancer WhatsApp et activer le transfert.

L’opération en elle-même est donc très simple à réaliser, mais se fait dans des conditions très particulières. Dans son annonce, Google promet que « vos données restent protégées pendant le transfert et personne d’autre ne peut y accéder ». Une phrase qui prend un tout autre sens à la lumière des récentes accusations.