Accord secret, manipulation… Les 1001 choses dont est accusé Google

Google fait l'objet d'une plainte portée par une dizaine de procureurs généraux aux États-Unis qui accusent la multinationale d'avoir mené de multiples pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la publicité.

Les petits secrets peu glorieux de Google exposés publiquement. C’est à peu près comme ça que l’on pourrait résumer les accusations dont est criblé le géant du web qui fait la Une actuellement avec ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro. En effet, un peu moins d’une vingtaine de procureurs généraux aux États-Unis ont signé une plainte contre la firme pour des pratiques qu’ils estiment anticoncurrentielles. C’est dans le cadre de cette affaire que des mensonges par omission au sujet des sauvegardes WhatsApp sur Drive ont été évoqués, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Les plaignants accumulent en effet des accusations et citent des preuves dans un document d’un peu moins de 200 pages. Nous allons voir ici les différents sujets importants à retenir sans être exhaustifs. L’idée est surtout d’avoir une idée générale des accusations graves auxquelles Google fait face. Pour plus de détails, n’hésitez pas consulter le document officiel en anglais (PDF).

Gonfler illicitement les prix des publicités

Ce n’est un secret pour personne, l’immense majorité du chiffre d’affaires (et des bénéfices) de Google est généré par son activité dans le secteur de la publicité ciblée. En résumant grossièrement, si un annonceur veut diffuser une pub sur un site web, il peut passer par le très puissant et efficace service de Google. Sauf que pour chaque impression — c’est-à-dire à chaque ouverture de page –, son annonce va être mise en concurrence en quelques fractions de seconde avec d’autres publicités. L’entreprise qui est prête à miser la plus grosse somme gagne le droit d’afficher sa publicité. C’est une enchère.

Or, c’est précisément sur ce point que Google se serait prêté à quelques manipulations malhonnêtes selon l’enquête des procureurs généraux. Leur plainte évoque ainsi une équipe fondée secrètement à New York et baptisée « gTrade ». Celle-ci aurait mis au point un programme illicite pour gonfler les prix des enchères.

Pour comprendre comment Google aurait trafiqué les tarifs, il faut expliquer un peu plus en détail le système des enchères tel qu’il devait fonctionner normalement. Voici un exemple. Un site sur lequel les pubs sont diffusées fixe un prix plancher de 10 dollars pour 1000 impressions sous lequel il n’acceptera pas d’afficher les annonces. Une grosse entreprise A veut vraiment diffuser sa publicité et va donc utiliser l’infrastructure de Google pour indiquer qu’elle est prête à mettre jusqu’à 17 dollars, une autre firme B ne mise que 11 dollars. L’entreprise A gagne l’enchère, mais elle ne va en réalité pas payer 17 dollars. Au lieu de ça, elle va payer juste un peu plus que la somme indiquée par la firme B qui a fini deuxième des enchères, soit 11,1 dollars.

Vous suivez ? Bien. C’est à ce niveau-là que gTrade aurait agi pour fausser les tarifs. Dans notre exemple, un programme automatique de Google aurait fait monter artificiellement le prix plancher de 10 dollars à 14,5 dollars. Cela aurait forcé la firme B à faire monter son enchère à au moins 14,5 dollars. Conséquence : l’entreprise A qui a gagné paie finalement 14,6 dollars alors qu’elle aurait normalement dû payer 11,1 dollars dans une situation sans trucage.

Ainsi Google aurait empoché plus d’argent sur ces publicités, mais ça ne s’arrête pas là. Le site qui affiche les pubs peut passer par un autre service que celui de Google — il y en a pléthore. C’est la plateforme avec la meilleure offre qui remporte à la fin le droit de diffusion. En gonflant de la sorte le prix payé par les annonceurs, Google aurait aussi maximisé les chances de gagner face aux services de pubs concurrents qui auraient pu gagner loyalement avec un prix plus intéressant.

Notez au passage que depuis environ un an, ce système n’est plus en place. Désormais, sur le service de Google, l’entreprise qui gagne paie le prix maximal qu’elle s’est dite prête à payer.

Jedi Blue : Google et Facebook du côté obscur de la Force

La plainte revient aussi sur l’affaire « Jedi Blue ». Il s’agit du nom d’un accord secret supposé entre Google et Facebook datant de 2018. Les deux géants du numérique – le G et le F de « GAFA » — se seraient arrangés pour mutuellement s’accorder des faveurs commerciales hors du cadre légal.

Concrètement, Google aurait convaincu Facebook d’utiliser ses outils d’achat d’espaces publicitaires et du coup de rester dans l’écosystème du géant de Mountain View. La firme de Zuckerberg ne passerait ainsi pas par un système dit de « header bidding » que pourrait incorporer un site web. Cette solution alternative est certes plus lente et moins optimisée techniquement, mais elle intègre plus de sources de demandes publicitaires, notamment hors de l’écosystème Google, ce qui évite de payer une commission.

Pour séduire Facebook, Google lui accorderait un délai plus long afin de reconnaître l’utilisateur final du site web ciblé — ce qui permet de mieux déterminer si ça vaut le coup ou non de faire les enchères. En échange, Facebook s’engageait, selon les preuves citées, à miser sur 90 % des enchères où il avait cet avantage et de miser au total 500 millions de dollars par an.

Compte tenu de la portée et de la nature de la coopération entre les deux entreprises, Google et Facebook étaient parfaitement conscients que leur accord pouvait déclencher des violations de la législation antitrust. Ainsi, ils ont discuté, négocié et établi la manière dont ils allaient coopérer l’un avec l’autre au cas où

une entité gouvernementale aux États-Unis ou dans le monde commençait à enquêter sur l’accord au titre des lois antitrust.

L’accord Jedi Blue — dont le nom est une référence évidente à Star Wars — mentionne « pas moins de vingt fois » le terme antitrust, affirme les procureurs généraux dans la plainte.

Le projet Nera et la force de Chrome

Dans le cadre d’un projet appelé « Nera », Google planifiait, selon un mémo interne cité par la plainte, « d’imiter un jardin fermé sur l’internet ouvert afin de protéger nos marges ». L’objectif dénoncé : forcer les annonceurs de diffuser leurs pubs via les outils de Google. À cet égard, le géant du web aurait grandement misé sur son navigateur Chrome majoritairement utilisé dans le monde.

Les procureurs généraux dénoncent la manière dont Google aurait forcé la main des utilisateurs à utiliser son navigateur.

Pour ce faire, Google a d’abord introduit la possibilité pour les utilisateurs de se connecter au navigateur Chrome. Ensuite, Google a commencé à inciter les utilisateurs à le faire en utilisant des tactiques trompeuses et coercitives. Par exemple, Google a commencé à connecter automatiquement les utilisateurs à Chrome s’ils se connectaient à un service Google (par exemple, Gmail ou YouTube). […] Si un utilisateur essayait de se déconnecter de Chrome, Google le punissait en le chassant d’un produit Google qu’il était en train d’utiliser (par exemple, Gmail ou YouTube).

La plainte mentionne aussi des méthodes « trompeuses » via lesquelles Google obtenait auprès des utilisateurs la permission de traquer leurs activités sur le web. Grosso modo, la multinationale est accusée d’avoir utilisé ces données pour renforcer illicitement ses technologies de ciblages publicitaires.

AMP pour mettre la pression

Enfin, on peut aussi évoquer le fait que les plaignants accusent Google d’avoir mis la pression sur les sites web — notamment les médias en ligne — pour qu’ils adoptent le format « Accelerated Mobile Page » (AMP) sur smartphone. Officiellement, ce format permet de charger plus rapidement une page web sur mobile. Ce qui a forcément un grand intérêt à la fois pour les utilisateurs et pour les éditeurs de contenus.

Sauf que le format AMP force aussi à passer par les outils publicitaires de Google et met des bâtons dans les roues aux sites qui voudraient utiliser un système interne de « header bidding » comme évoqué plus haut. Et cela a entraîné une baisse des revenus pour les sites. Jusqu’à quel point ? « D’après des documents internes de Google, 40 % de revenus en mois sur les pages AMP », nous dit l’enquête.

Bref, comme vous pouvez le voir, le service juridique de Google va avoir du pain sur la planche.