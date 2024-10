Pourquoi Microsoft accuse Google de manipulations cachées pour influencer l’Europe

Microsoft dénonce publiquement Google de mener une campagne visant à discréditer ses activités liées au cloud en Europe, mais aussi aux États-Unis.

Dans un billet de blog, Rima Alaily, directrice juridique adjointe de Microsoft, accuse Google de mener une « campagne secrète » visant à discréditer Microsoft auprès des régulateurs européens tout en détournant l’attention de ces derniers des accusations qui pèsent sur la firme de Mountain View.

D’obscures alliances

Au cœur de la discorde, les systèmes de « cloud computing » permettant d’accéder à des capacités de calculs à travers des serveurs disséminés dans le monde : indispensable pour les demandes en IA, énergivores par excellence.

Selon Microsoft, Google aurait créé une coalition baptisée Open Cloud Coalition visant à « discréditer Microsoft auprès des autorités de la concurrence et des décideurs politiques et de tromper le public ». Ce groupe, réunissant plusieurs fournisseurs européens de service cloud, serait en réalité financé et piloté par Google.

Google a fait de son mieux pour dissimuler son implication, son financement et son contrôle, notamment en recrutant une poignée de fournisseurs de cloud européens, pour servir de visage public à la nouvelle organisation. Rima Alaily, directrice juridique adjointe de Microsoft

Microsoft indique que « lorsque le groupe sera lancé, Google, selon nos informations, se présentera probablement comme un membre de second plan plutôt que comme son leader. », sans pour autant connaître la nature des promesses faites aux entreprises rejoignant cette coalition.

Cette situation ne serait pas un cas isolé. Rima Alaily poursuit et donne l’exemple du CISPE, un regroupement de fournisseurs de cloud européen qui aurait reçu de la part de Google une offre de 500 millions de dollars en argent et en crédit pour poursuivre une procédure judiciaire contre Microsoft. Une affaire qui n’aurait pas abouti : les membres du CISPE ayant préféré régler à l’amiable leur conflit avec Microsoft.

Détourner l’attention

Pour Microsoft, il s’agirait ni plus ni moins que d’une manœuvre de Google pour détourner l’attention des régulateurs de ses propres problèmes judiciaires. Selon leurs informations, « Google fait l’objet d’au moins 24 enquêtes antitrust sur les principaux marchés numériques du monde. À l’heure où Google devrait se concentrer sur la réponse à des questions légitimes concernant ses activités, il consacre au contraire ses vastes ressources à détruire les autres. ».

De son côté, Google a tenu à répondre aux accusations. « Nous avons exprimé très publiquement nos inquiétudes concernant les licences cloud de Microsoft », a déclaré un porte-parole de Google dans un e-mail rapporté par la CNBC. « Nous et de nombreuses autres personnes pensons que les pratiques anticoncurrentielles de Microsoft bloquent les clients et créent des effets négatifs en aval qui ont un impact sur la cybersécurité, l’innovation et le choix. ».

Si Google veut se présenter comme le défenseur des clients dans cet écosystème, on peut facilement imaginer qu’avec ces accusations, la firme de Mountain View n’en restera pas là.