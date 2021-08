WhatsApp : le transfert des conversations d’un iPhone vers Android est confirmé

Comme une fuite l'annonçait, WhatsApp va désormais nous permettre de transférer les conversations d'un iPhone sous iOS vers l'application sur Android.

L’annonce était attendue, elle est arrivée durant le Galaxy Unpacked de Samsung : WhatsApp propose désormais une migration de son historique de chat de l’iPhone vers Android. Une fonction dont le déploiement sera très progressif.

Pour les smartphones Samsung pour le moment

Comme The Verge a pu en avoir la confirmation, le transfert de données entre iOS et Android ne sera proposé que sur les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 dans un premier temps, puis sur d’autres produits Samsung « dans les semaines à venir ». Il faudra au moins avoir Android 10, ou plus récent, installé. WhatsApp n’a pas encore indiqué si d’autres appareils sous Android seraient concernés à terme.

Dans ses illustrations, WhatsApp en profite pour inventer un iPhone qui n’aurait pas d’encoche. Le transfert a l’air très simple à effectuer.

Quelles sont les données transférées ?

On se focalise beaucoup sur l’historique de chat, puisque c’est la première chose que les gens souhaitent récupérer généralement, mais le transfert est plus large :

historique de chat

les photos

les messages vocaux

Le transfert se fait par un câble Lightning vers USB-C uniquement pour le moment. The Verge explique toutefois que le transfert écrasera les éventuelles sauvegardes dans le cloud. Si vous aviez un historique différent sur Android et iPhone, vous ne pourrez donc pas les fusionner.

Une fonction très intéressante donc, mais avec une liste encore très courte de smartphones compatibles.