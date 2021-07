WhatsApp : bonne nouvelle, vos discussions pourront être transférées d’un iPhone vers un smartphone Android

WhatsApp a décidé de se moderniser en 2021. Après le support multi-appareils, ils testent une fonction pour transférer son historique de discussions d'un iPhone vers un Android.

Le passage d’Android à iOS et d’iOS à Android devient de plus en plus simple, WhatsApp fait partie du jeu, mais cela reste compliqué de transférer l’historique de chat d’une plateforme de smartphone à l’autre. WhatsApp veut maintenant simplifier le passage d’iOS à Android.

Si vous avez lu notre guide « Comment transférer ses données d’un iPhone à Android », vous savez qu’il existe une méthode pour transférer des discussions WhatsApp d’un iPhone vers un Android. Mais ce n’est pas simple, il faut transférer les discussions une par une. Pourquoi ? Car vos données WhatsApp sont stockées sur Google Drive (Android) ou iCloud (iPhone). Cela rend très simple le transfert d’un iPhone vers un autre iPhone ou d’un Android vers un autre Android.

Selon WABetaInfo, WhatsApp prévoit de prendre en charge officiellement les deux sens de transfert, même si les versions bêta ne parlent pour l’instant que d’iOS vers Android. En effet, la fonction est apparue dans des versions de tests de WhatsApp. Vous pouvez trouver des captures d’écran dans le tweet plus bas.

Thank you @xdadevelopers for your recent discovery about the "Switch to Android" app, to migrate WhatsApp chat history from iOS to Android. 🤩

These screenshots show how the process works. This feature is under development and it will be available in a future update. https://t.co/FmZbXi33L2 pic.twitter.com/w7GiCUHSuS

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 28, 2021