DS ressuscite la Citroën SM des années 70 avec cette voiture très particulière

Pour célébrer les 10 ans de son émancipation avec Citroën et de sa création, DS dévoile un élégant concept-car qui fait écho à la fameuse Citroën SM et son moteur Maserati.

Quand on évoque le passé de Citroën, le glorieux passé même devrait-on dire, plusieurs voitures sortent du lot.

Il y a la Traction notamment, la DS bien évidemment, la CX, mais aussi un modèle aux lignes particulièrement latines : la SM.

La Citroën SM, mythe des années 70 ?

La Citroën SM est une grande GT produite par Citroën entre 1970 et 1975. Citroën a lancé la SM pour montrer son savoir-faire dans le domaine des voitures haut de gamme après son rachat partiel de Maserati en 1968.

La SM est née de cette collaboration, en s’appuyant sur l’expertise mécanique de Maserati et l’expertise en matière de confort et d’innovation technologique de Citroën. Le but de Citroën était de concurrencer les grands coupés de luxe européens de chez Mercedes-Benz ou encore Jaguar.

Le design de la Citroën SM est signé Robert Opron, connu pour ses conceptions futuristes. La voiture est très aérodynamique, avec une ligne fluide et des courbes qui optimisent sa pénétration dans l’air.

La Citroën SM a introduit un certain nombre de caractéristiques avancées pour l’époque, à commencer par la suspension hydropneumatique héritée de la Citroën DS, la direction Diravi (une direction à assistance variable) ou encore les phares directionnels (la SM en comptait six à l’avant, dont quatre directionnels !).

Sous le capot, la SM est propulsée par un moteur V6 développé par Maserati. Différentes versions ont été proposées, avec un bloc de 2,7 litres de cylindrée développant 170 chevaux et, plus tard, une version 3,0 litres est apparue, mais la puissance restait assez proche, l’accent étant mis sur la fiabilité et la performance. Car oui, la première version de la SM était pour le moins capricieuse mécaniquement parlant.

Un concept-car sans lendemain ?

Pour rendre hommage à ce modèle, ce n’est pas Citroën, mais DS qui dévoile un concept-car. Pour célébrer ses 10 ans d’existence, la marque présente la SM Tribute, un concept aux lignes futuristes qui font écho à la première du nom.

Ce modèle mesure de 4,94 mètres de long pour 1,34 mètre de haut, soit, à quelques centimètres près, les proportions de la SM originelle. Il n’y a que la taille des jantes qui a explosé, avec du 22 pouces sur le concept !

Esthétiquement, d’après les déclarations de la marque, il faut voir en ce concept non pas les prémices d’un futur produit, mais plutôt une esquisse des codes esthétiques adoptés par le constructeur sur ses futures productions.

À l’intérieur, compte tenu du fait que DS a dévoilé des sketchs 3D, on imagine que le concept physique, qui sera présenté pour la première fois au Concours d’Élégance de Chantilly le 15 septembre prochain, est quasiment vide, voire même totalement, et la voiture radiocommandée.

Toutefois, sur les images présentées, DS a imaginé un habitacle faisant écho à la première SM, avec la planche de bord, l’instrumentation ovale ou encore les sièges au design si spécifiques qui rappellent le modèle de 1970. Contrairement à la première du nom, nous retrouvons une immense dalle numérique avec un écran transparent, dont l’affichage est réalisé par projection comme dans le DS M.I.21.

Sous le capot, il n’y a absolument rien, pas même un moteur électrique, puisque ce modèle n’est qu’une maquette.