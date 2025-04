Ford rend ses voitures électriques plus pratiques avec cette petite nouveauté

Parmi les avantages des voitures électriques, l’absence de moteur thermique à l’avant permet de libérer de la place pour un coffre : le frunk. Toutefois, certains modèles ne proposent pas : c’était le cas des Ford Explorer et Capri, avant l’ajout de cet accessoire.

Ford Capri // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Une voiture électrique sans coffre avant (surnommé frunk), c’est un peu comme une voiture thermique sans compte-tours… On peut s’en passer, mais ça manque quand il n’est pas là.

Ford n’en proposait d’ailleurs pas dans ses SUV électriques Explorer et Capri. Un accessoire vient désormais ajouter quelques litres de rangement à l’avant, mais disons-le, cela fait un peu bricolé…

Seulement 16 litres de rangement supplémentaire

Dans un communiqué de presse, Ford vient de présenter un nouveau rangement à installer sous le capot des Explorer et Capri. L’objectif de cet accessoire est d’offrir un frunk aux deux SUV électriques, un élément qui fait cruellement défaut à ces modèles à vocation familiale.

Le frunk Ford propose ainsi 16 litres supplémentaires sous le capot, un espace de rangement sécurisé par un filet, afin d’éviter que vos effets personnels ne se retrouvent dans ce que l’on appelait autrefois la baie moteur, avec le risque potentiel de finir sur la route.

Le bac sur un Ford Capri // Source : Ford France

Ce rangement a été conçu, selon Ford, pour accueillir de petits objets personnels, des câbles de recharge ou des outils, sans empiéter sur le volume du coffre principal. Avec 16 litres, on pourra difficilement mettre plus, mais cela permettra d’éviter de salir la moquette du coffre avec les câbles.

Mais qui a le mérite d’exister

Offrir une solution pour ajouter un rangement supplémentaire sur les deux modèles est une attention louable de la part de Ford. L’intégration manque cependant de raffinement.

Certes, le constructeur promet une installation en seulement une minute, mais on a clairement l’impression d’une pièce ajoutée tant bien que mal par les ingénieurs, avec un budget manifestement limité. On aurait aimé la présence de caches, afin de ne pas avoir l’impression de ranger ses affaires dans un compartiment qui, à la base, n’était pas destiné à cet usage.

Le bac sur un Ford Capri // Source : Ford France

C’est d’autant plus regrettable que Ford a déjà prouvé qu’il savait intégrer un frunk sur ses voitures électriques, comme sur la Mustang Mach-E. Sans oublier que ce second coffre est l’un des atouts majeurs du Tesla Model Y, qui propose 116 litres à l’avant.

Si l’intégration n’est pas des plus réussies, il faut toutefois rappeler que l’absence de frunk n’est pas imputable à Ford. Pour rappel, les Explorer et Capri reprennent la plateforme des Volkswagen ID.4 et ID.5, qui ne disposent pas de coffre avant, même en option.

Pour 150 euros, Ford tente donc de compenser ce manque avec cet accessoire.