Samsung Wallet devient encore plus utile avec cette nouvelle fonction

Samsung Wallet, le portefeuille virtuel de Samsung, s’offre de nouvelles fonctions pour faciliter la vie de ses utilisateurs. Il peut désormais gérer les mots et les rendre accessibles à ses propriétaires en un claquement de doigts.

La page Samsung Wallet sur le Galaxy Store // Source : Frandroid

On apprend que le service de gestion des mots de passe de Samsung va dorénavant intégrer son portefeuille numérique : le Samsung Wallet. De quoi simplifier le quotidien de ses utilisateurs.

À portée de main

Il existe de nombreuses solutions pour organiser vos mots de passe. Si certains privilégient encore le papier et le crayon (on ne vous le recommande pas), d’autres se tournent vers des gestionnaires de mots de passe. Face à des applications exigeants des mots de passe de plus en plus sophistiqués, vous pourriez être tentés. Sinon, vous pouvez également choisir une solution propre à votre smartphone. Samsung propose, par exemple, le Samsung Pass qui vous permet de sauvegarder vos mots de passe au fil de votre navigation sur internet et de les retrouver facilement au même endroit.

On apprend aujourd’hui via Samsung que ce système va intégrer le portefeuille numérique de Samsung, le Samsung Wallet. Vous pourrez ainsi retrouver vos mots de passe à la manière d’une carte grâce à une authentification par empreinte digitale.

Voici la méthode pour accéder à vos mots de passe :

Accédez à Samsung Wallet et choisissez votre carte Samsung Pass.

Identifiez-vous grâce à votre empreinte digitale.

Accédez à l’ensemble de vos mots de passe et identifiants.

Le constructeur coréen précise que vos données confidentielles se synchronisent sur l’ensemble de vos appareils : smartphone, tablettes ou encore téléviseur. En cas de vol ou de perte de votre téléphone, Samsung indique qu’il vous est possible d’effacer à distance tout le contenu de votre Wallet. Pratique !