Oui, ce robot aspirateur-laveur Xiaomi coûte vraiment moins de 80 €

Le Xiaomi Robot Vacuum E5 est un robot aspirateur deux-en-un, aussi capable de laver les sols, mais surtout abordable. Simple et efficace, ce modèle est proposé à 74,37 euros par PC Componentes, au lieu de 99,99 euros, prix affiché sur le site officiel de Xiaomi.

GĂ©nĂ©ralement, les aspirateurs robots sont assez onĂ©reux, et c’est encore plus le cas lorsqu’ils sont aussi Ă©quipĂ©s d’une serpillière, leur permettant ainsi d’offrir une action 2-en-1. Heureusement, il existe des rĂ©fĂ©rences tout Ă fait abordables, qui ne sont certes pas aussi complètes que les concurrentes plus chères, mais qui restent suffisamment efficaces. Par exemple, le Xiaomi Robot Vacuum E5, qui aspire correctement, lave et Ă©vite les obstacles, affiche un prix infĂ©rieur Ă 80 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi Robot Vacuum E5

Il embarque deux brosses latérales et une serpillière

Il détecte et évite les obstacles

Il a une autonomie de 110 minutes

AffichĂ© Ă 99,99 euros sur le site officiel, l’aspirateur robot Xiaomi Robot Vacuum E5 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 74,37 euros chez PC Componentes.

Un robot simple et bien équipé

Le Xiaomi Robot Vacuum E5 est tout d’abord un aspirateur robot assez compact, avec son diamètre de 300 mm et sa hauteur de 70 mm seulement. Autant dire qu’il peut se dĂ©placer facilement dans les espaces un peu Ă©troits, et mĂŞme sous certains meubles. Dans ses entrailles, on retrouve par ailleurs deux brosses latĂ©rales, qui lui permettent de rĂ©cupĂ©rer les poussières partout, mĂŞme au plus près des murs, ainsi qu’un rĂ©servoir d’eau et une serpillière lavable, qui va venir peaufiner le nettoyage. Sachez d’ailleurs que le tiroir de la lavette est très facile Ă retirer et Ă installer.

Notez toutefois que contrairement Ă d’autres modèles plus avancĂ©s, le Vacuum E5 ne possède ni capteur LiDAR, ni camĂ©ra. Il ne peut donc pas concevoir une cartographie de votre domicile, ni vous permettre de crĂ©er des zones interdites ou des murs virtuels. Xiaomi s’est contentĂ© de capteurs infrarouges pour que le robot puisse se dĂ©placer, en zigzag, de façon autonome chez vous. Rassurez-vous, il peut dĂ©tecter et Ă©viter les obstacles, et mĂŞme reculer s’il repère une marche.

Une autonomie suffisante pour un nettoyage complet

CĂ´tĂ© performances d’aspiration, le Xiaomi Robot Vacuum E5 dĂ©livre une puissance maximale de 2 000 Pa, ce qui est tout Ă fait suffisant. Les poussières, poils d’animaux et cheveux sont correctement avalĂ©s, et le robot peut mĂŞme Ă©viter que les fibres aspirĂ©es s’emmĂŞlent. Trois niveaux d’aspiration sont Ă©galement disponibles. Le robot est en outre muni d’un bac Ă poussières de 400 mL ; de quoi Ă©viter un vidage trop frĂ©quent.

Le Vacuum E5 est de plus pilotable depuis l’application Mi Home du fabricant, via laquelle on peut aussi lancer des programmes de nettoyage. Le robot peut Ă©galement ĂŞtre commandĂ© grâce aux assistants vocaux Alexa et Google Assistant, si vous possĂ©dez des appareils compatibles. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, l’aspirateur peut en thĂ©orie fonctionner durant 110 minutes en mode standard.

