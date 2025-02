Bientôt des disques durs de 44 To ? Western Digital dévoile la technologie HAMR

Une feuille de route de Western Digital nous renseigne sur les projets du groupe pour les prochaines années. On y découvre qu’avec la technologie HAMR, la firme devrait être en mesure d’accoucher de disques dur de 36 à 44 To d’ici à la fin d’année 2026.

La façade des locaux de Western Digital, pour illustration // Source : Western Digital

Déjà employée chez Seagate, la technologie de disques dur HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) devrait également servir Western Digital à partir de fin 2026… pour lui permettre de délivrer des HDD aux capacités toujours plus importantes : 36 à 44 To. C’est ce que l’on apprend cette semaine d’une feuille de route partagée par le géant californien et relayée par le média spécialisé ComputerBase.

On y découvre que cette année encore, la technologie ePMR restera au centre du jeu pour accoucher de disques dur de 36 To maximum, mais que le HAMR prendra le relai dès l’année prochaine pour offrir cette fois jusqu’à 44 To de stockage. Le plan de route de Western Digital planifie toutefois les efforts de la firme jusqu’en 2030, et au-delà, date à laquelle la barre des 80 à 100 To de stockage devrait être franchie grâce, cette fois, à la technologie HDMR (Heat Dot Magnetic Recording).

Toujours plus loin dans les volumes de stockage HDD

Dans le cadre d’une séance de questions-réponses organisée lors de l’Investor Day de Western Digital, le CEO du groupe a toutefois indiqué que si les premiers disques dur HAMR arriveraient bien fin 2026 (et que la technologie ePMR tirerait sa révérence entre 2025 et 2026), cette nouvelle génération de HDD n’arriverait pas en masse sur le marché avant 2027.

Le déploiement des disques dur HAMR chez Western Digital devrait par ailleurs se faire en deux étapes : d’abord avec la méthode d’enregistrement magnétique conventionnel (CMR) pour une capacité de 36 To, puis au travers du procédé à chevauchement UltraSMR pour une capacité allant jusqu’à 44 To.

Source : Western Digital via ComputerBase

S’il parvient à concrétiser ces annonces, Western pourrait prendre une longueur d’avance sur son concurrent Seagate, qui a pour sa part commencé à exploiter des disques dur HAMR… mais seulement de 30 To (en CMR) et de 32 To (en SMR). La firme, américaine, elle aussi,, doit par ailleurs lancer un autre modèle SMR allant jusqu’à 36 To par la suite.

Western Digital, lui, préfère temporiser sur l’utilisation du protocole HAMR. Il ne se gêne d’ailleurs pas pour insinuer que Seagate s’est précipité à l’employer, quitte à n’en profiter que sur de petites séries de produits, livrés en quantités visiblement très restreintes.

Comme le souligne ComputerBase, le CEO de Western Digital a d’ailleurs indiqué que la firme pourrait déjà produire un disque dur HAMR de 40 TB, mais que son faible rendement ne le rendrait pas rentable pour l’instant. De quoi expliquer le cap fixé pour 2026-2027 en la matière.