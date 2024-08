Jusqu’à 16 To dans la poche : Western Digital dévoile de nouvelles solutions de stockage

Western Digital exploite désormais de la mémoire QLC à 218 couches pour accoucher de nouvelles solutions de stockage XXL : une carte microSD de 4 To, une carte SD de 8 To, mais aussi et surtout deux SSD externes de 16 To.

La façade des locaux de Western Digital, pour illustration // Source : Western Digital

Les photographes et vidéastes, notamment, pourraient bien s’en frotter les mains. L’Américain Western Digital, a en effet dévoilé une nouvelle carte microSDUC de 4 To, une nouvelle carte SDUC de 8 To (toutes deux lancées dans la gamme SanDisk Ultra, et certifiées UHS-1) ; mais aussi deux SSD externes de 16 To chacun : un premier avec alimentation externe (SanDisk Desk Drive), l’autre, beaucoup plus mobile, doté carrément d’une coque renforcée avec un point de fixation pour dragonne (SanDisk Extreme Pro).

Ces différentes nouveautés s’appuient toutes les quatre sur la mémoire QLC BiCS8 à 218 couches de Western Digital, pour offrir une capacité de stockage XXL en dépit de leurs formats réduits.

Maxi capacités, mini formats

Comme le précise AnandTech, qui a pu voir ces nouveaux produits sur un salon, le SSD avec alimentation externe est livré avec un chargeur de 18W, et n’est pas tout à fait inconnu au bataillon : il avait été lancé il y a quelques mois, mais avec une capacité de 8 To seulement. La version 16 To qui nous intéresse aujourd’hui devait arriver en fin d’année, mais elle semble être en mesure d’arriver sur le marché plus tôt que prévu.

Source : AnandTech Source : AnandTech Source : AnandTech

Le SSD à coque renforcée n’est, par contre, pas encore prêt à être commercialisé. AnandTech parle en l’état d’une démonstration technologique très avancée. Sur le marché des solutions de stockage, et à ce stade, il s’agit d’ailleurs du premier SSD alimenté par bus à être doté d’une capacité aussi importante.

Compte tenu de sa faisabilité sur le plan technique, et du lancement désormais imminent de son cousin de 16 To à alimentation externe, le site spécialisé estime néanmoins que ce SanDisk Extreme Pro de 16 To devrait voir le jour assez rapidement.