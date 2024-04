368 To : ce SSD géant de Western Digital « transportable » pèse 13 kg

L'Ultrastar Transporter de Western Digital est un SSD géant. Un système de stockage de 368 To que l'on peut transporter et dont les caractéristiques sont invraisemblables.

On ne parle pas d’un assemblage de plusieurs SSD, mais bien d’une solution de stockage rapide géante capable d’accueillir 368 To de données. C’est la solution Ultrastar Transporter de Western Digital, car malgré sa taille imposante, elle reste en effet transportable d’un endroit à un autre.

Des caractéristiques folles

Pour proposer 368 To de stockage dans un seul emplacement, Western Digital a dû bien pensé l’architecture de sa solution. Ainsi, on trouve un processeur Intel Xeon 4310 à 12 cœurs, un processeur haute performance qui sera capable de gérer les accès à très haute vitesse au système de stockage. De même, un SSD intègre de nos jours un peu de mémoire cache pour permettre de meilleurs débits de transfert. Dans le cas de l’Ultrastar Transporter, on parle de 128 Go de RDIMM, de la mémoire vive haute performance et conçue pour les serveurs.

Le SSD est fourni avec sa mallette de transport : comptez 13 à 15 kg pour déplacer l’Ultrastar Transporter. Avec de telles caractéristiques, vous vous demandez peut-être comment il peut se connecter à un autre appareil ? Il ne s’agit évidemment pas d’un SSD USB. L’Ultrastar Transporter propose une interface RJ45 à 10 Gb/s et une interface SFP (fibre optique) à 200 Gb/s.

Tout cela a un impact sur la consommation de l’appareil : 1300 watts. Autant dire qu’il se destine vraiment à un marché d’entreprise et de professionnels. On pense, par exemple, à l’équipe de tournage d’un film qui aimerait avoir toutes les données du projet sur site.

On ne connait pas le prix de ventre de l’Ultrastar Transporter de Western Digital, mais on peut imaginer un tarif très élevé vu le public cible et les caractéristiques du produit.